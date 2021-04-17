В Одессе организовали патриотический автопробег.
Более полусотни автомобилей с украинскими флагами проехали по городу под громкую патриотическую музыку. Об этом сообщает ТСН.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пророссийский митинг забросали яйцами
"Из-за стягивания войск Российской Федерации к границам Украины, увеличивается угроза дестабилизации ситуации и активизации пророссийских диверсантов в самой Одессе.
Поэтому решили напомнить всем, что город находится под надежной защитой и в случае атаки оружие в руки возьмут тысячи горожан", - отметили организаторы мероприятия.
В седьмую годовщину Революции Достоинства активисты организовали автопробег и отправились в больницу "Феофания". Требования активистов касающиеся вопросов борьбы с коррупцией, некоторых законопроектив, политических репрессий, работы Трехсторонней контактной группы и эпидемии Covid-19 в Украине.
Комментарии