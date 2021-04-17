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суббота, 17 апреля 2021 20:11

В Одессе организовали патриотический автопробег

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В Одессе организовали патриотический автопробег
Участие в мероприятии приняли десятки машин. Фото: usionline.com

В Одессе организовали патриотический автопробег.

Более полусотни автомобилей с украинскими флагами проехали по городу под громкую патриотическую музыку. Об этом сообщает ТСН.

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"Из-за стягивания войск Российской Федерации к границам Украины, увеличивается угроза дестабилизации ситуации и активизации пророссийских диверсантов в самой Одессе.

Поэтому решили напомнить всем, что город находится под надежной защитой и в случае атаки оружие в руки возьмут тысячи горожан", - отметили организаторы мероприятия.

В седьмую годовщину Революции Достоинства активисты организовали автопробег и отправились в больницу "Феофания". Требования активистов касающиеся вопросов борьбы с коррупцией, некоторых законопроектив, политических репрессий, работы Трехсторонней контактной группы и эпидемии Covid-19 в Украине.

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