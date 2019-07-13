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суббота, 13 июля 2019 14:23

В Одессе кандидат от "Слуги народа" выиграл суд против Кивалова

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В Одессе кандидат от &quot;Слуги народа&quot; выиграл суд против Кивалова
Кивалов проиграл суд. Фото: LIGA.net

Адвокаты кандидата в народные депутаты от Слуги народа по 135 округу в Одессе Алексея Леонова выиграли суд по иску Константина Любчика. Последнего считают техническим кандидатом Сергея Кивалова.

О решении суда сообщили в избирательном штабе Леонова.

Административный иск против кандидата Леонова был направлен из-за якобы незаконного размещения предвыборной агитации на стенах коммунального жилого дома. Суд отказал в удовлетворении иска, адвокаты Леонова предоставили все необходимые доказательства законной деятельности.

Одесситы уверены, что все это дело рук Кивалова, который просто не может смириться с проигрышем "по всем фронтам", так как и при незаконном задержании якобы виновной девушки Приморским райотделом полиции присутствовали и давали указания (о чем будет отдельное разбирательство) сотрудники штаба Кивалова и его глава Дмитрий Волошенков.

"Кивалов чувствует, что его "поджимают". Посмотрите, он ведь уже в крайности кидается: то танцы с пенсионерами в шортиках, то принуждение студентов к работе. Теперь это. Дедушке пора смириться и дать дорогу молодым", - прокомментировал ситуацию очевидец.

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