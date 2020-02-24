В Новые Санжары ежедневно привозят полицейских из новой области

В поселке Новые Санжары ежедневно дежурят представители национальной полиции. Правоохранители следят за общественным порядком, дежурят на блокпостах вокруг медицинского центра Нацгвардии, где обсервации находятся эвакуированы из Китая люди.

Корреспондент Gazeta.ua увидел, как работают правоохранители.

Фото: Ольга Стенько

Больше всего полицейских - на улицах, ведущих к медицинскому центру. Полицейские дежурят на перекрестках, следят за общественным порядком. Ежесуточно в полдень группы меняются.

"Мы обеспечиваем привлечением дополнительных сил полностью весь период обсервации. Круглосуточно дежурят 70 правоохранителей. В субботу были из Днепра, в воскресенье - с Полтавы, в понедельник - из Запорожья", - рассказал начальник управления превентивной деятельности Национальной полиции Украины, полковник полиции Игорь Бабич.

На повороте с трассы в сторону санатория у пассажиров спрашивают цель визита и проверяют документы. Таким образом правоохранители предупреждают, очевидно, повторение беспорядков, которые происходили в поселке 20 февраля.

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Есть и положительные для неселеного пункта результаты: уменьшается количество правонарушений. В частности, прямо на глазах у журналистов остановили легковой автомобиль, в котором за рулем был местный житель в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина вел себя неадекватно и пытался проехать в сторону медцентра.

На территории объекта в Новых Санжарах для охраны людей остается 300 работников Нацгвардии, еще 100 нацгвардейцев – в резерве. Нацполиция усилила патрулирование в регионе.