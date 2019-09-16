В Николаеве вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста

Вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста. Фото: Преступности. нет

Вандалы осквернили памятник евреям, который установлен на месте массового убийства в селе Богдановка в Николаевской области.

Неизвестные нарисовали на монументе свастику и разместили записку с угрозами, адресованную президенту Владимиру Зеленскому, бывшему министру транспорта Евгению Червоненко, а также директору Украинского еврейского комитета, сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Сама записка помимо угроз содержит призыв не продавать землю в стране, потому что, по мнению "авторов", такой шаг "быстро приведет к холокосту".

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Ранее сообщалось, что в Полтавской области на месте концлагерей хотят строить многоэтажки.