В Николаеве обещали за год отремонтировать мост

В Николаеве отремонтируют мост. Фото: censor.net

Председатель Николаевской ОГА Александра Стадника пообещал при журналистах, в течение года отремонтировать Южнобугский городов Николаева.

Дать обещание при журналистах чиновника заставил президент Владимир Зеленский, пишет pravda

"У нас здесь в каждой области так. По-другому строится, в Днепре так было, в Станице Луганской, в Мариуполе с дорогой. Если вы скажете журналистам, люди будут вас видеть, узнавать на улицах и спрашивать" Где городов? ", - сказал президент на брифинге в Очакове.

Стадиков некоторое время избегал обещания, но со временем сказал, что будет стараться.

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В Киеве капитально отремонтируют станции метро "Лукьяновская", "Университет", "Арсенальная" и "Сырец". Их адаптируют для маломобильных людей и людей с нарушениями зрения.