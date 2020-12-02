В Николаеве десятки школ и садиков остались без тепла

Из-за аварии на высоковольтной линии часть Николаева на полдня осталась без отопления. Подачу тепла прекратили в 460 жилых домов, 14 учебных заведений, 9 детских садов и 5 лечебных учреждений.
Об этом сообщили в Николаевоблтеплоэнерго.
"Внезапная остановка котлов привела к ряду технологических проблем на наших объектах, в том числе выходу из строя электрооборудования. Для устранения последствий требуется время и значительные усилия", - отметили на предприятии.
Пострадали микрорайоны Намыв и Лески, а также часть центра города.
Котельные уже возобновили работу.
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Долг Николаевоблтеплоэнерго за потребленный газ достиг 177,3 млн грн. Вместе со штрафными санкциями компании необходимо заплатить 201 млн грн, передает пресс-служба НАК "Нафтогаз".
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