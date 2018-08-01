В мобильном приложении "Легальный акциз" оставили уже 224 жалобы

 
Ексклюзивы
1/5
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
Просмотров: 747
Осенью встретимся на баррикадах
Осенью встретимся на баррикадах
3 Просмотров: 5328
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 1971
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 324
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
2 Просмотров: 5274
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
6 Просмотров: 6003
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
4 Просмотров: 1548
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 6381
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 10539
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4950
Фото
Все фото
4
5
4
7
3
Показали фантастические фото грозы в Одессе
Показали фантастические фото грозы в Одессе
Девушка с инвалидностью тренирует и мотивирует здоровых украинцев
Девушка с инвалидностью тренирует и мотивирует здоровых украинцев
Стая обезьян оккупировали дачный поселок под Одессой
Стая обезьян оккупировали дачный поселок под Одессой
В музее выставили сокровища Тибета
В музее выставили сокровища Тибета
Деньги вместо таланта: на взятке поймали руководство консерватории
Деньги вместо таланта: на взятке поймали руководство консерватории
Видео
Все видео
Грабитель-альпинист стал миллионером, но не избежал наказания
Грабитель-альпинист стал миллионером, но не избежал наказания
Темнокожий одессит поставил на место сепаратиста
Темнокожий одессит поставил на место сепаратиста
На пляже еду хранили в туалете: в Одессе назрел скандал
На пляже еду хранили в туалете: в Одессе назрел скандал
Возле Одессы пронесся смерч, который поразил своим масштабом
Возле Одессы пронесся смерч, который поразил своим масштабом
Кремль намекнул на аннексию Харькова и Одессы
Кремль намекнул на аннексию Харькова и Одессы
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
4 Просмотров: 1548
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 3231
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 666
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4959
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1107
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 954
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
среда, 01 августа 2018 12:58

В мобильном приложении "Легальный акциз" оставили уже 224 жалобы

  Комментировать
В мобильном приложении &quot;Легальный акциз&quot; оставили уже 224 жалобы
"Бдительность и неравнодушие граждан - это основа для эффективного использования возможностей сервиса" Легальный акциз ", который защищает потребителей", - председатель ДФС в Одесской области Глеб Милютин. Фото: ГТ

На конец июля к недобросовестным предпринимателям применены штрафные санкции на более 809,5 тыс. грн

Госфискалы Одесской области получают ​​информацию о возможных нарушениях законодательства со стороны реализаторов алкогольных напитков и табачных изделий. Речь идет о продаже без марок акцизного налога, отсутствие у субъектов хозяйствования лицензий, продаже подакцизной продукции несовершеннолетним. Об этом сообщил начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.

"Бдительность и неравнодушие граждан - это основа для эффективного использования возможностей сервиса "Легальный акциз", что дополнительно защищает потребителей", - уверен руководитель.

По состоянию на конец июля текущего года по фактам, изложенным в жалобах, проведено 134 проверки, к недобросовестным предпринимателям применены штрафные санкции на общую сумму более 809,5 тыс грн.

"Благодаря информации, предоставленной жителями Одесской области, интерактивная карта мобильного приложения изменяется в соответствии с реальным положением вещей", - говорит начальник Главного управления ГФС в Одесской области.

Милютин подчеркнул, что пользователи мобильного приложения в любое время могут воспользоваться интерактивной картой для получения информации о наличии у субъекта хозяйствования лицензии на право осуществления торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. Если место продажи обозначено на карте зеленым цветом - такая лицензия у субъекта хозяйствования есть, если красным - соответствующие разрешительные документы отсутствуют.

"Таким образом "Легальный акциз" позволяет жителям и гостям Одесской области избегать покупки подакцизной продукции сомнительного качества. Ориентируясь на карту мобильного приложения, можно быть уверенным, что место продажи подакцизной продукции соответствует требованиям действующего законодательства", - обратил внимание глава фискальной службы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В мобильном приложении "Легальный акциз" оставили уже 224 жалобы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
августа

Первооткрывателя нового континента заковали в кандалы

Сектантов вывели из города голыми

Языковой закон освободил от украинизации чиновников из России

Поражение партизан подняло боевой дух Красной армии

Самое читаемое
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
9
 Просмотров: 136001
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
11
 Просмотров: 75061
Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов
Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов
31
 Просмотров: 44124
Григорий Лепс избил журналистку: фото красотки
Григорий Лепс избил журналистку: фото красотки
9
 Просмотров: 20063
Полиция задержала убийц АТОвцa &quot;Сармата&quot;
Полиция задержала убийц АТОвцa "Сармата" 6 Просмотров: 19188
Больше всего комментируют
49
Засуха в Крыму уничтожил 10 тыс гектаров посевов
7
В МИД осудили поездку Медведева в Крым
6
Полиция задержала убийц АТОвцa "Сармата"
4
"Сделаем из Крыма остров" - военный рассказал о наступление русских
3
На парижской ратуше разместили фото Сенцова
Голосов: 3195
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua