В мобильном приложении "Легальный акциз" оставили уже 224 жалобы

"Бдительность и неравнодушие граждан - это основа для эффективного использования возможностей сервиса" Легальный акциз ", который защищает потребителей", - председатель ДФС в Одесской области Глеб Милютин. Фото: ГТ

На конец июля к недобросовестным предпринимателям применены штрафные санкции на более 809,5 тыс. грн

Госфискалы Одесской области получают ​​информацию о возможных нарушениях законодательства со стороны реализаторов алкогольных напитков и табачных изделий. Речь идет о продаже без марок акцизного налога, отсутствие у субъектов хозяйствования лицензий, продаже подакцизной продукции несовершеннолетним. Об этом сообщил начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.

"Бдительность и неравнодушие граждан - это основа для эффективного использования возможностей сервиса "Легальный акциз", что дополнительно защищает потребителей", - уверен руководитель.

По состоянию на конец июля текущего года по фактам, изложенным в жалобах, проведено 134 проверки, к недобросовестным предпринимателям применены штрафные санкции на общую сумму более 809,5 тыс грн.

"Благодаря информации, предоставленной жителями Одесской области, интерактивная карта мобильного приложения изменяется в соответствии с реальным положением вещей", - говорит начальник Главного управления ГФС в Одесской области.

Милютин подчеркнул, что пользователи мобильного приложения в любое время могут воспользоваться интерактивной картой для получения информации о наличии у субъекта хозяйствования лицензии на право осуществления торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. Если место продажи обозначено на карте зеленым цветом - такая лицензия у субъекта хозяйствования есть, если красным - соответствующие разрешительные документы отсутствуют.

"Таким образом "Легальный акциз" позволяет жителям и гостям Одесской области избегать покупки подакцизной продукции сомнительного качества. Ориентируясь на карту мобильного приложения, можно быть уверенным, что место продажи подакцизной продукции соответствует требованиям действующего законодательства", - обратил внимание глава фискальной службы.