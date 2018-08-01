В мобильном приложении "Легальный акциз" оставили уже 224 жалобы

На конец июля к недобросовестным предпринимателям применены штрафные санкции на более 809,5 тыс. грн
Госфискалы Одесской области получают информацию о возможных нарушениях законодательства со стороны реализаторов алкогольных напитков и табачных изделий. Речь идет о продаже без марок акцизного налога, отсутствие у субъектов хозяйствования лицензий, продаже подакцизной продукции несовершеннолетним. Об этом сообщил начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.
"Бдительность и неравнодушие граждан - это основа для эффективного использования возможностей сервиса "Легальный акциз", что дополнительно защищает потребителей", - уверен руководитель.
По состоянию на конец июля текущего года по фактам, изложенным в жалобах, проведено 134 проверки, к недобросовестным предпринимателям применены штрафные санкции на общую сумму более 809,5 тыс грн.
"Благодаря информации, предоставленной жителями Одесской области, интерактивная карта мобильного приложения изменяется в соответствии с реальным положением вещей", - говорит начальник Главного управления ГФС в Одесской области.
Милютин подчеркнул, что пользователи мобильного приложения в любое время могут воспользоваться интерактивной картой для получения информации о наличии у субъекта хозяйствования лицензии на право осуществления торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. Если место продажи обозначено на карте зеленым цветом - такая лицензия у субъекта хозяйствования есть, если красным - соответствующие разрешительные документы отсутствуют.
"Таким образом "Легальный акциз" позволяет жителям и гостям Одесской области избегать покупки подакцизной продукции сомнительного качества. Ориентируясь на карту мобильного приложения, можно быть уверенным, что место продажи подакцизной продукции соответствует требованиям действующего законодательства", - обратил внимание глава фискальной службы.
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