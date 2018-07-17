В Минобороны объяснили, откуда взялись танки на скандальном видео

В Министерстве обороны опровергли информацию о заброшенной военной базе в Харькове, на которой подростки якобы нашли новые танки.
На самом деле кадры из видео показывают территорию местного предприятия, говорится в Facebook-сообщении Минобороны Украины.
"Указанный ролик был снят на территории одного из предприятий в Харькове, а не в одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины", - отметили в министерстве.
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На днях в сети появилось видео о найденных новых танках, которые никто не охраняет. Военная техника стояла среди устаревших танков и была опломбирована.
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