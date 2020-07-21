В микрорайоне отравили десятки деревьев, чтобы увеличить парковку

В спальном районе засохли сразу 25 деревьев. Фото: ЛГС

Во Львове в спальном районе засохли сразу 25 деревьев. В управлении экологии и природных ресурсов городского совета считают, что деревья отравили умышленно.

Деревья росли в микрорайоне Левандивка, на ул. Мундяка, 4-8. Поскольку резкое усыхание взрослых деревьев разных видов является нетипичным явлением для Львова, управление экологии провело лабораторные исследования почвы, чтобы установить причину усыхания. Их результаты показали значительное превышение содержания меди (Cu) в отношении предельно допустимой концентрации и фоновой пробы. Об этом говорится на фейсбук-странице управления.

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"Общие симптомы токсичности меди на растения включают в себя сниженный рост, плохо развитую корневую систему, пониженное образование побегов и хлороз листьев. На старых листьях развивается красно-оранжевая окраска и закручиваются кончики вследствие потери тургора. Избыток меди в почве в конечном итоге приводит к усыханию растений", - говорят в управлении экологии ЛГС.

Высохшие деревья имеют возраст 25-30 лет, поэтому, предполагают в управлении, их специально полили мидновмисним раствором для уничтожения и увеличение количества паркомест возле домов. Кроме потери эстетической вида территории, имуществу города нанесен значительный ущерб на сотни тысяч гривен.

5 июля произошел массовый выброс химикатов в канализацию города Прилуки. В самотечных коллекторов неизвестные открывали крышку люка и туда сливали вредные вещества. Происходило это в разных микрорайонах.