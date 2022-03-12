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суббота, 12 марта 2022 03:25

Спецтема: Война России против Украины

В МИД отреагировали на похищение городского головы Мелитополя

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В МИД отреагировали на похищение городского головы Мелитополя
Похищение городского головы Мелитополя – это преступление – МИД. Фото: Мелитополь Онлайн

Похищение 11 марта городского головы города Мелитополя Ивана Федорова российскими оккупантами квалифицируется как военное преступление по Женевским конвенциям и I Дополнительному протоколу, запрещающему захват гражданских заложников во время войны.

"Мы призываем международное сообщество немедленно отреагировать на похищение Ивана Федорова и других гражданских людей в Украине, усилить давление на Россию, чтобы вынудить его прекратить варварскую войну против украинского народа", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

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Факты похищения городского головы Мелитополя, равно как и сотни других фактов военных преступлений российских оккупантов на украинской земле, тщательно документируются правоохранительными органами. Виновные в этом и других преступлениях будут привлечены к строжайшей ответственности.

Вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины сопровождается грубыми нарушениями норм и принципов международного права, в частности, международного гуманитарного права, военными преступлениями и преступлениями против человечности, а также другими нарушениями прав человека со стороны российской армии.

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