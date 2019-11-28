В Краков за 3, 5 часа: Укрзализныця собирается строить евроколею

Евроколею можно построить за один год. Фото: tvoemisto.tv

С железнодорожной станции "Скнилов" возле Львова до украинско-польской границы планируют проложить путь европейского стандарта.

Благодаря этому можно будет запускать прямые поезда из Львова в европейские города, об этом сообщил глава Укрзализныци Евгений Кравцов в Facebook.

Когда проект воплотят в реальность, то из Львова в польский Краков можно будет доехать поездом за 3,5 часа.

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"Не анонсировал заранее, но сегодня лично убедился, что проект, который пока был только на бумаге - может стать реальным. Что хотим? За год мы можем построить от государственной границы до станции "Скнилов" евроколею ", - сообщил Кравцов.

Чиновник уверяет, что проект можно реализовать за один год.

"То есть через год украинцы смогут получить прямое скоростное сообщение из Львова в Краков, Прагу, Вену", - добавил Кравцов.

Станцию ​​"Скнилов" выбрали потому, что она расположена недалеко от аэропорта, центрального вокзала Львова и автостанции. Кроме того, это позволит не перегружать центральный вокзал Львова.

"Уверен, что это будет самый большой инфраструктурный проект на западе Украины. Для Укрзализныци это абсолютно реально и будет иметь чрезвычайний социальный эффект ", - сказал Кравцов.

В Украини и ЕС разные стандарты путей. Это затрудняет осуществление прямых железнодорожных рейсов из украинских городов к европейским. Такие рейсы осуществляются преимущественно на специальных вагонах, которые на границе переносят на пути европейского образца.

С 15 декабря поезд №89 Львов-Перемышль будет курсировать ежедневно. Так обеспечит удобную стыковку с ночным поездом Перемышль-Вроцлав-Берлин.Согласно новому графику, поезд №89 будет отправляться из Львова в 16:20 и прибывать в Перемышль в 18:19. Поезд Перемышль-Вроцлав-Берлин отправляться в 19:57, прибывая на центральный железнодорожный вокзал Берлина в 9:48. Таким образом, время на пересадку в Перемышле составит 1 ч. 9 мин.