В Киеве появились маршрутки, где за проезд платят карточкой

Поехали маршрутки с валидаторами. Фото: itc.ua

В Киеве ездит автобус "Киевпасстранса" № 208 с валидатором, где проезд оплачивают синими карточками.



Движется транспорт по маршруту Универсам "Беличи" - Голосеевская площадь, о чем сообщили Вгороде.юа со ссылкой на директора департамента информационно-коммуникационных технологий Юрия Назарова.

По словам Юрия, электронные средства оплаты проезда скоро появятся во всех маршрутках "Киевпасстранса", а позднее и у частных перевозчиков.

"Это не просто возможность рассчитаться карточкой за проезд. В других городах с безналичной оплатой информация о балансе и поездках сохраняется на карту пассажира. А в Kyiv Smart Card данные хранятся в облачной среде", - объяснил Юрий Назаров.

Синяя карта - это ключ к учетной записи пассажиров. В случае ее потери транспортной карты, киевляне смогут перенести информацию на новую. Также возможности Kyiv Smart Card позволяют в будущем расширить функционал карты, с ее помощью владельцы смогут создать электронный кошелек и платить за парковку или за проезд.

Также обдумывают внедрение электронного билета для льготников. Но при этом в городе уже будут действовать ученические и студенческие электронные билеты, а жетоны и талоны - отменены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Перевернулся автобус с туристами - много пострадавших

В наземном транспорте Киева за проезд позволили рассчитываться с помощью банковской карты или мобильных приложений Apple Pay и Google Pay.