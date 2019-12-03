В каких пижамах лучше спится

Полтавская умелица рассказала про пижамы. Фото:Instagram

Лучше шить пижамы из хлопка - этот материал приятный к телу, не вызывает аллергии и дает коже дышать. На зиму можно покупать одежду для сна на флисе или махровую.

Об этом рассказала журналисту Gazeta.ua швея Алина Запорожец. Девушка зарабатывает тем, что делает пижамы на заказ.

Первую пижаму сшила ради любопытства, два года назад. Тогда она обошлась ей в сто гривен - около девяноста гривен за ткань и десяти за другие дополняющие материалы. Работала на бабушкиной швейной машинке, которую использует и до сих пор.

Первая попытка удалась, поэтому девушка решила продолжить на более широком уровне.

"Начинала я с 300 гривнами в кармане, которые потратила на ткань. Год работала на вклады, почти без прибыли. Но благодаря этому я теперь вкладываю не 300 гривен в месяц, а 3000. Плюс смогла накопить на телефон с качественной камерой, чтобы еще лучше представить изделия ", - рассказала Алина. Поставщика тканей и другого материала нашла в интернет-магазине. Идеи фасонов черпала тоже из сети. Подписана на несколько групп, где просматривает уже готовые комплекты. Также сотрудничает с девочкой, которая под заказ может сделать выкройку на любой размер.

Клиентов ищет в соцсети Instagram. Отдельную страницу магазина не создавала, работы выложила на личной. Найти первых клиентов помогли подруги-блогера, владеющие интернет-магазинами - делали бесплатную рекламу своим подписчикам.

Пижамы покупают, в основном, девушки 18-25 лет. Выбирают пастельные цвета с интересными принтами - так, популярностью пользуется розовая пижама с белыми котиками, черно-белая со звездами, голубая с пандами и белая с разноцветными кексиками.

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"На зиму обычно покупают пижамы на флисе, но я пока не шью такие. Возможно, позже об этом подумаю. Мои клиенты на зиму заказывают комплект из брюк и футболок за 330 гривен. Я как раз обновила ткани - закупила с новогодними принтами. Там есть и с Дедами Морозами, и с оленями, и с елками ", - поделилась мастерица.

О пижамах рассказала, что, главное, чтобы были удобными и не слишком жаркими. Для своих работ выбрала хлопковую ткань - такая пижама хорошо впитывает пот, дает коже дышать, не вызывает аллергии. Швы делает небольшими. Брюки, шорты или трусы - на резинке, чтобы не давили и растягивались.

"Пробовала работать с атласом и шелком, однако изделия из этих тканей не для сна. Да, они хорошо выглядят, но ежедневно в таких пижамах не удобно. Да и шить их очень трудно", - рассказала девушка.

Цена ткани, из которой Алина шьет пижамы, начинается от 90 гривен за погонный метр - это 160 на 100 сантиметров. Ткань с глитерным напылением будет дороже - 100 гривен за погонный метр. Из этого материала предлагает несколько вариантов комплектов.

"В самый дешевый комплект входят трусики и бандо 170 гривен. Дороже заказ - так называемый "фэмили лук" из четырех элементов - футболка и брюки для мамы, папы, сына и дочери за тысячу гривен. Сейчас в ассортименте есть еще комплекты с бандо, шорт и трусиков за 255 гривен, бандо и шорты за 190 гривен, майка и шорты за 230 гривен, футболки и шорты за 190 гривен. Такие цены действуют на размеры XS, S, M. Большие - уже дороже гривен на 50. Потому что нужно заказывать больше ткани ", - добавила швея.

Швейный бизнес дело не из дешевых. На оборудование нужно минимум $10 000, чтобы купить профессиональные швейные машины, оверлок, оборудование для раскроя ткани и прочее. Одна машина китайского производства стоит около 12-15 000 грн. Однако сначала стоит определиться что именно и сколько изделий шить, кто это будет покупать.