В храме УГКЦ уничтожили аутентичные росписи начала ХХ века

Автор: фото из открытых источников Роспись украинского художника-монументалиста Модеста Сосенко

В церкви Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ в Славском на Львовщине во время ремонта уничтожили все аутентичные росписи Модеста Сосенко.

Автор: фото из открытых источников Настоятель церкви Андрей Петришин

Настоятель церкви о. Андрей Петрушин не остановил ремонтные работы, несмотря на многочисленные обращения ученых и специалистов по охране исторического наследия. Церковь является памятником архитектуры местного значения и проведения строительных работ в ней может происходить только под наблюдением соответствующих органов, об этом сообщает Zахіd.nеt.

Об уничтожении росписей сообщил преподаватель колледжа им. Труша, художник-реставратор высшей категории Андрей Почеква, ссылаясь на информацию главного архитектора Сколевского района Олега Кончевича.

"Осталась лишь часть росписей на куполе церкви, однако все аутентичные росписи Модеста Сосенко и Юлиана Бацманюка уже сбили и выносят из церкви вместе с другим строительным мусором. Работали около 100 человек - прихожане и художники, которые будут делать ремонт", - сказал Андрей Почеква.

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Главы церкви Петришина во время выполнения этих работ в церкви не было. Сам он сообщил журналистам, что сейчас находится по делам в Закарпатье, но поддерживает проведение работ.

"Я уже говорил - из ценного там только иконостас, который мы закрываем, пока не будет денег на реставрацию. Все остальное не имеет ценности и мы хотим сделать другие росписи - новые и красивые ", - сказал о. Андрей Петрушин.

Руководитель областной организации Общества охраны культурного наследия Андрей Салюк сказал, что обратится во все соответствующие органы, чтобы виновных привлекли к ответственности.

Также во время ремонта с пола и части стен церкви сбили аутентичную плитку, изготовленную на фабрике Ивана Левинского.

Эта церковь в Славском построена в 1901 году по проекту архитектора Василия Нагорного при поддержке митрополита Андрея Шептицкого. В 1909 году ее интерьер начал расписывать известный художник Модест Сосенко. По некоторым данным, часть росписей делал другой известный художник первой половины XX в. Юлиан Бацманюк.