В Херсонской области оккупанты расстреляли автомобиль - погибла женщина

 
Ексклюзивы
1/5
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
Просмотров: 5168
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1611
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2538
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 5850
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 2124
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
Просмотров: 495
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3267
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
Просмотров: 6444
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
Просмотров: 3816
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
Просмотров: 405
Фото
Все фото
10
14
5
13
9
Хакеры обнародовали переписку пророссийских коллаборантов с кураторами из ФСБ
Хакеры обнародовали переписку пророссийских коллаборантов с кураторами из ФСБ
&quot;Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск&quot; – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
От вражеских авиаударов по Житомирской области погибли люди
От вражеских авиаударов по Житомирской области погибли люди
Мариуполь сейчас: украинские бойцы показали страшные кадры из города (18+)
Мариуполь сейчас: украинские бойцы показали страшные кадры из города (18+)
Оккупанты всю ночь обстреливали Харьковскую область: погибли женщины и дети
Оккупанты всю ночь обстреливали Харьковскую область: погибли женщины и дети
Видео
Все видео
"Пол второго батальона раз*ярило. И командир полка погиб" - в Николаеве оккупанты считают 200-ых
"Пол второго батальона раз*ярило. И командир полка погиб" - в Николаеве оккупанты считают 200-ых
Николаев обстреливают с двух направлений: есть раненые
Николаев обстреливают с двух направлений: есть раненые
Теробороновцы под Сумами "насыпали" оккупантам и захватили трофеи
Теробороновцы под Сумами "насыпали" оккупантам и захватили трофеи
Под обстрелами оккупантов: из Изюма эвакуировали около 250 жителей - мэрия
Под обстрелами оккупантов: из Изюма эвакуировали около 250 жителей - мэрия
Эвакуация из Сум: из города уезжает более 20 тыс. человек
Эвакуация из Сум: из города уезжает более 20 тыс. человек
Интервью
1/5
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 1224
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 2799
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 8397
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 3159
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
Просмотров: 621
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 126
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
четверг, 10 марта 2022 20:47

Спецтема: Война России против Украины

В Херсонской области оккупанты расстреляли автомобиль - погибла женщина

  Комментировать
В Херсонской области оккупанты расстреляли автомобиль - погибла женщина
В результате обстрела, авто дотла сгорело, погибла водитель. Фото: Херсонская областная прокуратура

В селе Дарьевка на Херсощине российские военные обстреляли торговый павильон и автомобиль, двигавшийся по проезжей части. В результате обстрела, авто дотла сгорело, погибла водитель. Херсонская прокуратура возбудила уголовное дело.

"Херсонской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве начатом по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Указанные действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международ гуманитарного права, а именно статьям 51, 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, прямо запрещающие нападения на гражданское население и гражданские объекты", - сообщила прокуратура.

В настоящее время правоохранители принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил Российской Федерации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт

Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям. В течение дня защитники Украины на Полесском и Волынском направлениях вынудили противника отойти на невыгодные ему рубежи. На Северском направлении освободили населенный пункт Бакланова Муравейка, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Херсонской области оккупанты расстреляли автомобиль - погибла женщина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Там полно их трупов&quot; - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе
"Там полно их трупов" - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе Просмотров: 54316
Теробороновцы &quot;поджарили&quot; технику оккупантов под Черниговом
Теробороновцы "поджарили" технику оккупантов под Черниговом
9
 Просмотров: 40336
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
3
 Просмотров: 36664
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине Просмотров: 24623
Путин пришел в ярость, узнав, какими ракетами обстреляли Винницу
Путин пришел в ярость, узнав, какими ракетами обстреляли Винницу Просмотров: 21614
Регионы
В Харькове может быть шпион Путина – Геращенко
В Харькове может быть шпион Путина – Геращенко Просмотров: 1062
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
 Просмотров: 1206
Российские оккупанты планируют взорвать склады аммиака на Харьковщине - СБУ
Российские оккупанты планируют взорвать склады аммиака на Харьковщине - СБУ Просмотров: 873
Враг обстрелял аэропорт возле Кривого Рога
Враг обстрелял аэропорт возле Кривого Рога Просмотров: 1152
Хакеры обнародовали переписку пророссийских коллаборантов с кураторами из ФСБ
Хакеры обнародовали переписку пророссийских коллаборантов с кураторами из ФСБ
10
 Просмотров: 11908
Больше всего комментируют
6
Нейтральный статус Украины: в ОП могут обсудить это с Россией
4
"Это – неэффективно". США против передачи Украине польских истребителей
2
Ермак вспомнил, где был с Зеленским в первые часы войны
1
Зеленский пережил более десяти покушений - Подоляк
1
Министр обороны призвал украинцев уничтожать колонны оккупантов
Голосов: 1992
Голосование Поддерживаете ли то, что украинские спортсмены с оружием защищают нашу страну от вторжения РФ?
  • Да. Это - гражданская обязанность, а часть из них еще и представляет клубы ВСУ
  • Не совсем. Они должны прославлять Украину на спортивных аренах и призывать мир поддерживать нашу страну
  • Все методы хорошие. Главное - не быть псевдопатриотами, как Тимощук
Просмотреть