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пятница, 05 ноября 2021 17:54

В Харькове закрывают самый старый McDonald's

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В Харькове закрывают самый старый McDonald&#039;s
Заведение решили перенести в другое помещение. Фото: Newsroom

McDonald's закрывает старейшее заведение в Харькове и одно из первых в Украине.

Он работал в торговом доме "Павловский" с 1997 года, передает Newsroom.

В компании решили, что открыть новое заведение проще, чем переформатировать старое помещение.

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"Ресторан на Павловской площади имеет историческое значение для компании, ведь он был первым заведением в Харькове и одним из первых в Украине. Поскольку истек срок действия договора аренды помещения, мы решили открыть ресторан McDonald's в новом формате в другом месте. Это позволит эффективнее сделать более современное заведение, чем модернизировать помещение на Павловской", - сообщили в компании.

Михаил Жилин открыл необычное кафе в Виннице. В нем готовят пончики прямо перед посетителями. Мужчина участвовал в конкурсе бизнес-проектов, которые проводил городской совет. И выиграл. За это ему организовали обучение в Киевской школе экономики.

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Дата
05
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