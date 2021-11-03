В Харькове сравнили с землей легендарный завод: зрелищные кадры взрыва

Фаянсовому заводу было 130 лет. Фото: rbc.ua

В Харькове 2 ноября взорвали легендарный Будянский фаянсовый завод 1887 года основания.

Зрелищные кадры распространили в сети, пишет "РБК-Украина".

На видео с дрона видно, как обложенное взрывчаткой огромное здание внезапно разрушается. Сначала опускается крыша, из окон вырывается дым и здание падает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взорвался крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны: фото

Завод в свое время поставлял посуду для императорских столов. Завод окончательно закрыли в 2006 году, а на его базе действовал музей.

Коллекцию фаянсовых и фарфоровых изделий из более 7 тыс. экспонатов вывезли в Харьковский исторический музей.

Польские археологи раскопали здание древнеримского центуриона в Северной Болгарии на берегу Дуная. Исследователи обнаружили набор глиняной посуды первой половины I тысячелетия. Нашли качественные горшки для приготовления пищи, миски разных размеров и кубки. Археологи также обнаружили остатки раковин устриц и древнеримский туалет.