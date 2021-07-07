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среда, 07 июля 2021 14:33

В Харькове происходит ползучий захват власти подсанкционным российским бизнесменом – эксперт

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В Харькове происходит ползучий захват власти подсанкционным российским бизнесменом – эксперт
Политэксперт Янина Соколовская: "В Харькове уже несколько месяцев реализуется сценарий по установлению контроля над городом со стороны Фукса". Фото: Фейсбук

Санкции СНБО против российского бизнесмена Павла Фукса окажутся полумерой, если власть не отреагирует на ситуацию, которая складывается в Харькове.

Об этом на своей странице в Фейсбук написала политический эксперт и журналист Янина Соколовская.

По ее словам, в Харькове уже несколько месяцев реализуется сценарий по установлению контроля над городом со стороны Фукса, которого три недели назад СНБО фактически признал угрозой нацбезопасности Украины. Непосредственным исполнителем этих планов Соколовская называет секретаря горсовета, и. о. городского головы Харькова Игоря Терехова. Избрание Терехова секретарем горсовета сразу после прошлогодних местных выборов "лоббировал Фукс, встречаясь с новоизбранными депутатами".

Эксперт обращает внимание на тот факт, что сама процедура избрания Терехова была далеко не безукоризненной. Закон требует, чтобы кандидатуру на должность секретаря горсовета депутатам представлял городской голова. Им был Геннадий Кернес, которого к тому времени госпитализировали в берлинскую клинику "Шарите" в недееспособном состоянии.

"Харьковские депутаты, причём из разных фракций, все более откровенно говорят о том, что у них есть основания считать, что Терехов пришел к власти в результате подделки документов и подлога. Ведь никто не может сказать, что находившийся практически в коме Кернес действительно подписал обращение к депутатам с предложением избрать Терехова секретарем горсовета", – пишет Соколовская.

Несмотря на сомнения в законности пребывания Терехова на руководящих должностях в Харькове, надлежащего расследования вопроса о подлинности "письма Кернеса" до сих пор не было, пишет Соколовская. При том, что "Фукс и Терехов – лица, максимально заинтересованные в подозрительной истории с подписью Кернеса, они реальные выгодополучатели".

Терехов – кандидат на внеочередных выборах харьковского городского головы, назначенных на октябрь. Победа легитимизирует его статус мэра Харькова. А также, как считает Соколовская, укрепит влияние на город Фукса, что будет "разительным диссонансом", учитывая, что недавние санкции власти были призваны именно ограничить его экономические и политические возможности.

СНБО ввел персональные санкции против Фукса в середине июня, признав, что подконтрольные ему компании незаконно владеют лицензиями на добычу полезных ископаемых в Украине.

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Дата
07
июля

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