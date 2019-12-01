В Харькове обстреляли магазин: первые подробности

Фото: Харків. Салтівка

30 ноября в Харькове неизвестные устроили атаку с оружием на магазин на улице Сумской, 108.

Магазин находится на первом этаже 6-этажки рядом с зоомагазином и магазином обуви, сообщил Telegram канал "Харьков. Салтовка".

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В ходе инцидента пуля повредила стекло в задней двери черного BMW, который водитель припарковал рядом с местом происшествия.

Рядом с магазином расположены образовательные учреждения - Харьковская общеобразовательная школа I-III ступеней № 36, Харьковская гимназия №116 Харьковского городского совета, лицей "Профессионал" и детский сад.

25 ноября в Харькове произошел мощный взрыв, в результате чего на воздух взлетел автомобиль вместе с водителем внутри, который оказался адвокатом.