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воскресенье, 23 декабря 2018 05:05

В Харькове нетрезвый мужчина устроил стрельбу из автомата

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В Харькове нетрезвый мужчина устроил стрельбу из автомата
В Харькове мужчина стрелял из автомата. Фото: ТСН

Работники полиции Харькова задержали мужчину, который находясь в нетрезвом состоянии устроил стрельбу в Московском районе города.

Получив сообщение о выстрелах на улице Волховской, на место происшествия срочно отправились руководители областного ГУНП, Московского отдела полиции, сотрудники следственно-оперативной группы и спецподразделение "КОРД", сообщила пресс-служба Национальной полиции Харькова.

Правоохранители приняли решение о введении в действие специального полицейского плана "Гром".

Во время проведения операции бойцы спецподразделения "КОРД" пытались урегулировать ситуацию путем переговоров. Однако на законные требования правоохранителей прекратить стрельбу мужчина не отреагировал, а наоборот, сделал выстрел в воздух. Спецназовцы провели необходимые мероприятия и задержали злоумышленника.

Предварительно установлено, что 46-летний мужчина, находясь под воздействием алкоголя, поссорился с родственниками, выбежал во двор своего частного домовладения и начал стрелять в воздух из автоматического оружия, - говорится в сообщении.

Сейчас нарушителя доставили в Московский отдела полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. За хулиганство мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

В пресс-службе Национальной полиции Харькова отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.

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В харьковском супермаркете "Рост Киевский" 25-летний полицейский застрелил покупателя, который напал на него с ножом вечером 5 декабря. Погибший - местный житель Александр Комар, 24 года. Он набрал продуктов не более чем на 140 грн. Испортил их. А потом, по словам охранников, отказался платить. Следователи проверят правомерность применения оружия охранником.

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