В Харькове митинговали против возвращения проспекта Жукова

В Харькове устроили митинг против возвращения проспекту имени маршала Георгия Жукова. Фото: Общественное

В Харькове устроили митинг против возвращения проспекта Петра Григоренко имени маршала СССР Георгия Жукова.

Акция под названием "Нет мяснику Жукову на карте Украины" состоялась у памятника маршалу СССР. В ней приняли участие около 200 харьковчан, сообщает Общественное.

Участники акции принесли с собой кирпичи, чтобы положить их у постамента памятника. Они объяснили, что кирпич символизирует погибших в боях во время Второй Мировой войны под командованием Жукова.

На акции харьковчане держали в руках множество плакатов с рисунками маршала Жукова в образе "мясника", с надписями "Маршалу смерти место на кладбище истории" и другими. Участники митинга заявили, что выступают за демонтаж памятника, но отметили, что это надо делать на законных основаниях.

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В противовес участникам акции собрались сторонники Жукова, которые пытались не позволить активистам положить кирпичи к памятнику, вследствие чего возникла потасовка.

Акция завершилась запуском плаката с изображением маршала Жукова в образе "мясника" в небо.

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Напомним, городского головы Харькова Геннадий Кернес заявил, что поддержит идею вернуть станции метро и одному из проспектов города имя маршала СССР Георгия Жукова, если соответствующая петиция на сайте горсовета наберет необходимое количество голосов. Через два дня петиция набрала необходимые 5000 голосов. Также Кернес хочет убрать палатку по сбору помощи украинским военным с центральной площади города - площади Свободы. Однако суд не поддержал соответствующий иск горсовета Харькова.