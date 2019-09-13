В городском совете проводят обыски

В горсовет Днепра пришли с обыском. Фото: ДМР

13 сентября правоохранители проводят обыск в Днепровской городском совете.

"Правоохранители были в мэрии. Вели себя корректно. Службы сотрудничают со следствием. Если кто-то виноват - ответит по закону. А если это политический заказ нечистоплотных олигархов, а похоже на это, то это тоже станет ясно совсем скоро. Работаем", - написал мэр Борис Филатов в Facebook

В Прокуратуре Днепропетровской обл. подтвердили, что следственные действия связаны с вероятными нарушениями во время капитального ремонта Центрального моста.

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Нескольким чиновникам горсовета готовят сообщение о подозрении. Среди них заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко. Он курировал вопросы реконструкции моста.

В Укринформе сообщают, что правоохранителей пытались не пускать на некоторые этажи городского совета.

7 сентября в Днепре после окончания капитального ремонта открыли Центральный мост. Сейчас на нем разрешили движение в обе стороны. Так, мэр города выполнил условия пари с президентом Владимиром Зеленским, сообщил Филатов.