В городе появился новый троллейбусный маршрут

В Черкассах начал ездить троллейбус по новому маршруту №11. Фото: vikka.ua

С сегодняшнего дня в Черкассах начал ездить троллейбус по новому маршруту №11. Он соединяет улицы Пацаева с Рустави.

Об этом сообщил директор коммунального предприятия "Черкассыэлектротранс" Петр Кучер.

Интервал движения троллейбуса составит полтора часа. Он перевозить пассажиров по улицам Пацаева, Чигиринской, Добровольского, бульвару Шевченко, Грушевского, Одесской и к Рустави.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Транспортный коллапс: в Черкассах бастуют автобусные перевозчики

Движение троллейбус № 11 будет начинать в 7:15 с остановки "ул. Рустави", а уже в 16:51 завершит его на остановке "ул. Пацаева".

Всю ночь со вторника на среду, 28 февраля, в Киеве курсировали 40 единиц трамваев и троллейбусов. Транспорт вынужден был курсировать, чтобы не обледенели провода. 250 человек с 3:00 расчищали остановки общественного транспорта.