В городе появился новый троллейбусный маршрут

С сегодняшнего дня в Черкассах начал ездить троллейбус по новому маршруту №11. Он соединяет улицы Пацаева с Рустави.
Об этом сообщил директор коммунального предприятия "Черкассыэлектротранс" Петр Кучер.
Интервал движения троллейбуса составит полтора часа. Он перевозить пассажиров по улицам Пацаева, Чигиринской, Добровольского, бульвару Шевченко, Грушевского, Одесской и к Рустави.
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Движение троллейбус № 11 будет начинать в 7:15 с остановки "ул. Рустави", а уже в 16:51 завершит его на остановке "ул. Пацаева".
Всю ночь со вторника на среду, 28 февраля, в Киеве курсировали 40 единиц трамваев и троллейбусов. Транспорт вынужден был курсировать, чтобы не обледенели провода. 250 человек с 3:00 расчищали остановки общественного транспорта.
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