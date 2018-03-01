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четверг, 01 марта 2018 17:16

В городе появился новый троллейбусный маршрут

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В городе появился новый троллейбусный маршрут
В Черкассах начал ездить троллейбус по новому маршруту №11. Фото: vikka.ua

С сегодняшнего дня в Черкассах начал ездить троллейбус по новому маршруту №11. Он соединяет улицы Пацаева с Рустави.

Об этом сообщил директор коммунального предприятия "Черкассыэлектротранс" Петр Кучер.

Интервал движения троллейбуса составит полтора часа. Он перевозить пассажиров по улицам Пацаева, Чигиринской, Добровольского, бульвару Шевченко, Грушевского, Одесской и к Рустави.

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Движение троллейбус № 11 будет начинать в 7:15 с остановки "ул. Рустави", а уже в 16:51 завершит его на остановке "ул. Пацаева".

Всю ночь со вторника на среду, 28 февраля, в Киеве курсировали 40 единиц трамваев и троллейбусов. Транспорт вынужден был курсировать, чтобы не обледенели провода. 250 человек с 3:00 расчищали остановки общественного транспорта.

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