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суббота, 13 октября 2018 23:44

"В этом помещении было украинофобское гнездо "русского мира"- открыли Дом воина
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Дом воина открыли рядом с храмом РПЦ
Фото: Валерий Шмаков
На открытие пришли около трех сотен человек
В доме разместили миитарную коллекцию участника АТО Владимира Правосудова
В доме разместили миитарную коллекцию участника АТО Владимира Правосудова
В доме разместили миитарную коллекцию участника АТО Владимира Правосудова

Во Львове 13 октября открыли первый в Украине Дом воина. На открытие пришли около трех сотен человек. Украинские защитники по случаю завтрашнего праздника пришли в форме времен Короля Данила, Казачества, Украинских сечевых стрельцов, Украинской Галицкой армии, Украинской Народной Республики и Украинской повстанческой армии. Военную форму одели также современные военнослужащие - майдановцы и участники Антитеррористической операции. После коротких выступлений представителей местной власти здание освятил военный капеллан отец Степан Сус.

Пространство, которое смогут использовать для массовых мероприятий и собственных нужд участники боевых действий открыли в помещении бывшего российского культурного центра, рядом с храмом РПЦ святого Георгия. Предыдущие владельцы платили за аренду в историческом центре города символическую плату и запустили помещения.

В библиотеке на втором этаже на полу разводили огонь

"Два года назад мы попали в это помещение с депутатами, с участниками АТО и людьми, родственники в которых погибли на войне. В этом помещении было украинофобское гнездо "русского мира". В помещении был беспорядок и разруха. В библиотеке на втором этаже на полу разводили огонь. Далее все произошло в соответствии с действующим законодательством. Их отсюда выселила исполнительная служба по решению суда. Теперь помещение будет принадлежать областному совету, но администрировать его будут сами атошники. Будет в общем пользовании всех ветеранских организаций. Могут проводить здесь мероприятия памяти, мастер классы для детей. Может будут предоставлять какие-то платные услуги. Еще планируем завершить установку отопления, решетки на окна и сигнализацию, но помещение уже полностью готово к использованию ", - говорит заместитель председателя облсовета Владимир Гирняк.

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На ремонт из областного бюджета потратили 6,2 млн грн. Из них 14 тыс. гривен собрало Украинское врачебное общество.

В доме разместили военную выставку частной коллекции участника АТО Владимира Правосудова на псевдо "Штурм". Кроме оружия и амуниции, зрители могли рассмотреть военную форму всех вооруженных формирований Украинской последнего тысячелетия. Выставка продлится до 16 октября.

4 мая этого года, после ряда решений судов, исполнительная служба совместно с правоохранителями принудительно выселила российские организации из помещения настоящего Дома воина на улице Короленко, 1.

Автор: Ирина Левицкая. Фото: Валерий Шмаков
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