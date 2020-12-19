В домике Николая бесплатно раздают детям сладкие подарки

Праздничный домик Николая в центре Полтавы открыл свои двери для детей в субботу 19 декабря после праздничной службы в Свято-Успенском кафедральном соборе. Уже 5-й год подряд в течение месяца зимних праздников в домике приветствуют детей и подростков сладкими подарками, которые раздают бесплатно всем желающим.

Это волонтерский проект, который реализует общественная организация "Команда небайдужихх".

Фото: Ольга Стенько

Как рассказала Gazeta.ua председатель организации Наталья Гранчак, в этом году торжественного открытия не делали - впервые за весь период проекту.

"Мы долго думали, советовались с горожанами, вообще открывать в этом году домик Николая. Община нас поддержала одноставно - открывать. Но в соблюдение карантинных обмежежень, чтобы не допускать скопления людей, отменили торжественное открытие", - рассказала Наталья Гранчак.

Домик открыл свои двери в 11 часов. На улице выстроилась организована очередь из желающих попасть в помещение. Стоят на расстоянии 1,5 метра - у меток желтой краской на тротуаре.

Внутри домик празднично украшенный. Над этим накануне хорошо поработали волонтеры. В обогреватели, имитирующий камин горит искусственный огонь, праздничными огнями гирлянд сияет искусственная елка. Под ней в кресле-троне важно сидит Святой Николай в золотисто-белых одеждах. На груди разложена шелковисто-белая накладная борода. Роль Николая выполняет доброволец Иван Чабан, председатель ОО "Наш путь".

"Неизменный исполнитель роли Николая, которого полтавчане успели полюбить, к сожалению, временно не может выполнять эту почетную миссию. Лечит травмы. Но вскоре, как врач разрешит, он займет место в домике и радовать детей", - пояснила Наталья Гранчак.

Несмотря на сырую туманную погоду, настроение здесь - праздничный. Беспрестанно к Николаю заходит дети, рассказывает стишки поет песни. Пускают по два человека, обязательно - в масках.

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"Мы знали, что здесь домик где продают сувениры. Но впервые узнала из соцсетей, что можно привести ребенка и получить поздравления от Николая. Доченька рассказала стишок про зиму", - говорит Юлия Гусак, мама 7-летней Златы.

Дети выходят с радостными улыбками и подарками в руках. Некоторые учит стишки просто в очереди к домику. Двое ребят друг другу повторяют рифмованные строки, заглядывая в телефон.

Автор: Ольга Стенько В Полтаве заработал волонтерский проэкт - домик Святого Николая. Детям бесплатно раздают сладкие подарки

"Мы с Ромой двоюродные братья. Пошли гулять. Увидели, что в будиночу Николай сидит. Нам сказали, что за стишок можно получить сладости. Нашли в телефоне, учим. Подарки это классно", - рассказывает 10-летний Андрей о своем 9-летнем брате.

По традиции, подарки для детей приготовили неравнодушные полтавчане - предприниматели. Привезли конфеты, печенье, мандарины. Накануне в Свято-Успенского собора собрались волонтеры, чтобы упаковать подарки. Для первых дней составили 1044 пакета.

"Не пакуем много заранее, потому что не знаем, сколько будет детей. Прошедшие годы раздавали такое количество практически в первый день. В этом году людей, скорее всего, будет меньше. Но уверена, все равно дети будут приходить к Николаю - мы создаем детям праздник" , - рассказала волонтер "Команды небайдужих", полтавская экскурсовод Наталья Скорик.

Подарки - символические. К каждому пакетику положили по 3 шоколадных и карамельных конфеты, печенье в отдельном пакете и мандаринку. Фасовка происходит с соблюдением норм гигиены. Все - в медицинских масках и перчатках. Волонтеры не первый год приходят помогать.

Автор: Ольга Стенько В Полтаве заработал волонтерский проэкт - домик Святого Николая. Детям бесплатно раздают сладкие подарки

"Второй год подряд приобщаемся к этому доброму делу всем коллективом кафедры. Приносим сладости, работаем помощниками Святого Николая - помогаем с упаковкой, чтобы дарить детям сказку", - рассказала Оксана Четверикова, преподаватель кафедры гигиены и экологии Украинской медицинской стоматологической академии.

Домик Николая работать в Полтаве возле Свято-Успенского кафедрального собора целый месяц - до 19 января по субботам, воскресеньям и выходным дням с 10 до 18 часов.

Сегодня, 18 декабря, накануне Дня св. Николая, состоялось торжественное открытие общегородской елки Львова. Нынешнее новогоднее дерево привезли из Дрогобычского лесничества. Чтобы избежать массового скопления людей, львовяне и гости города могли смотреть на зажжение елки онлайн.