В Днепропетровской ОГА пройдет встреча с Эшли Вэнсом, биографом Илона Маска – Юрий Голик

2 августа в здании Днепропетровской ОГА пройдет встреча с биографом Илона Маска Эшли Вэнсом

Советник главы Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик сообщил в своем Facebook, что 2 августа в здании ОГА пройдет встреча с биографом Илона Маска, влиятельным американским журналистом в сфере высоких технологий Эшли Вэнсом.

Вэнс известен в Украине как автор популярной книги "Илон Маск: Tesla, SpaceX и дорога в будущее", которая стала бестселлером #1 по версии New York Times, Amazon Business и Wall Street Journal.

Организатор встречи и автограф-сессии с журналистом, которая состоится 2 августа в 19:00, - компания Noosphere Engineering School / Инжиниринговая Школа.

"Эшли Вэнс - один из самых влиятельных в мире авторов, который пишет об индустрии технологий. После успешной работы в Кремниевой долине в роли корреспондента The New York Times он стал ведущим журналистом Bloomberg Businessweek. Работы Вэнса часто публикуются в таких изданиях, как The Economist, Chicago Tribune, CNN, Globe and Mail, International Herald Tribune и CNET", - отметил Юрий Голик.

Как известно, в 2007 году Вэнс написал книгу Geek Silicon Valley об истории Кремниевой долины. В 2015 он выпустил биографию Илона Маска, которая рассказывает о пути всемирно известного изобретателя и предпринимателя из Южной Африки на вершину мирового бизнеса.

"Эшли ВЭНС взял интервью почти у 300 человек и провел более 50 часов в разговорах с Маском, чтобы достоверно описать его непростую личность", - сказал советник губернатора.

Вход на встречу свободный.