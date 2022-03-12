В Днепре спасатели потушили пожар, вызванный обломками вражеской ракеты

Утром в Днепре система ПВО уничтожила вражескую ракету.

Обломки упали на одно из предприятий города и повлекли за собой пожар, сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

На месте происшествия спасатели установили, что возгорание возникло на крыше одноэтажного здания. Это не эксплуатировавшийся кирпичный цех.

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Пламя распространилось на помещение бытовой комнаты на третьем этаже.

Огонь уничтожил мусор и старье в комнате на площади 80 кв. м.

Пострадавших и погибших в результате пожара нет.

Фото: ГСЧС

Утром 11 марта в Днепре прогремели первые взрывы с начала полномасштабной войны с Россией. Оккупанты нанесли три авиаудара по городу.