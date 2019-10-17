В детском саду не могли объяснить родителям, куда делся ребенок

Родители потерянного мальчика написали заявление в полицию. Фото: img.vikna.if.ua

В Харькове в детском саду №50 возник скандал, потому что воспитательница не знала, куда исчез трехлетний ребенок.

Об инциденте анонимно сообщил отец ребенка, которий пропал, в сообществе "ХС • Харьков" в Facebook.

Он рассказал, что, когда жена пришла забирать ребенка из детского сада, работники не могли объяснить, где мальчик.

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"Через час его нашел поставщик пиццы. Ребенок стоял один у подъезда своего дома. Воспитательница вину признает, а заведующий огрызается", - рассказал харьковчанин.

Родители потерянного мальчика написали заявление в полицию.

В Харькове возле многоэтажек прохожие заметили слониху, которая спокойно гуляла по улице.Видео со слонихой сняли очевидцы в Харькове. По их словам, животное свободно разгуливало неподалеку детского сада №253.