В день приезда президента мужчина взял в заложники сотрудницу кредитного союза

В Одессе злоумышленник взял в заложники сотрудницу финансового учреждения.
Проводятся переговоры с правонарушителем.
"Все делаем для освобождения заложницы и задержанию злоумышленника", - говорится в сообщении пресс-службы областной полиции.
В городе введен спецоперация "Гром".
На месте происшествия руководство полиции области, следственно-оперативная группа ГУНП и патрульные.
Вероятно, речь идет об одной из будок сети ломбардов "Украинская казна", пишет strana.
Позже стало известно, что заложницу содержат в учреждении "Готивочка". Это сеть микрозаймов.
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Сегодня, 7 июля, в Соломенском районе Киева произошла перестрелка.
После конфликта со своими знакомыми мужчина открыл огонь из пистолета. Один человек получил огнестрельное ранение ноги.
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