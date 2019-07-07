В день приезда президента мужчина взял в заложники сотрудницу кредитного союза

strana.ua Одесса: мужчина взял в заложники сотрудницу кредитного союза

В Одессе злоумышленник взял в заложники сотрудницу финансового учреждения.

Проводятся переговоры с правонарушителем.

"Все делаем для освобождения заложницы и задержанию злоумышленника", - говорится в сообщении пресс-службы областной полиции.

В городе введен спецоперация "Гром".

На месте происшествия руководство полиции области, следственно-оперативная группа ГУНП и патрульные.

Вероятно, речь идет об одной из будок сети ломбардов "Украинская казна", пишет strana.

Позже стало известно, что заложницу содержат в учреждении "Готивочка". Это сеть микрозаймов.

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