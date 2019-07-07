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воскресенье, 07 июля 2019 13:49

В день приезда президента мужчина взял в заложники сотрудницу кредитного союза

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В день приезда президента мужчина взял в заложники сотрудницу кредитного союза
strana.ua Одесса: мужчина взял в заложники сотрудницу кредитного союза

В Одессе злоумышленник взял в заложники сотрудницу финансового учреждения.

Проводятся переговоры с правонарушителем.

"Все делаем для освобождения заложницы и задержанию злоумышленника", - говорится в сообщении пресс-службы областной полиции.

В городе введен спецоперация "Гром".

На месте происшествия руководство полиции области, следственно-оперативная группа ГУНП и патрульные.

Вероятно, речь идет об одной из будок сети ломбардов "Украинская казна", пишет strana.

Позже стало известно, что заложницу содержат в учреждении "Готивочка". Это сеть микрозаймов.

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Сегодня, 7 июля, в Соломенском районе Киева произошла перестрелка.

После конфликта со своими знакомыми мужчина открыл огонь из пистолета. Один человек получил огнестрельное ранение ноги.

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Дата
07
июля

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