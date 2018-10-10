В черкасском аэропорту зарплату будут выдавать асфальтом

Асфальт из Международного аэропорта "Черкассы" продадут, чтобы уплатить работникам зарплату.

"Стартовая цена за 10 205 тонн асфальтобетонного покрытия после фрезерования - 1,23 млн грн", - говорится в сообщении пресс-службы OpenMarket Министерства юстиции Украины.

Сумма задолженности по заработной плате перед сотрудниками аэропорта составляет более миллиона гривен.

"Ликвидация долгов по зарплате - стратегическая задача Минюста. Да, жаль, когда для этого приходится реализовывать основные средства. Однако права наемных работников являются приоритетом", - отметил генеральный директор OpenMarket Виктор Вишнёв.

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Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского в Жулянах инвестирует в реконструкцию основного терминала А 630 млн гривен. Также в аэропорту планируют реконструировать и продлить взлетно-посадочную полосу на 600 м. Стоимость этого проекта составляет 84 млн евро.

Сейчас площадь терминала составляет 14 тыс. кв. м, а взлетно-посадочная полоса не может принимать тяжелые грузовые самолеты.