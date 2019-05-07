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вторник, 07 мая 2019 13:42

В черкасской колонии голодают заключенные

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В черкасской колонии голодают заключенные
3 мая в колонии № 62 после того, как 28 апреля осужденные напали на четырех сотрудников учреждения, ввели режим особых условий. Он предусматривает отмену свиданий с осужденными и усиленные меры безопасности Фото: chmr.gov.ua

Сегодня в Черкасской исправительной колонии №62 осужденные начали голодать.

Как сообщил исполняющий обязанности начальника учреждения Сергей Горбенко, 12 родственников осужденных четвертые сутки дежурят возле колонии. Говорят, волнуются за родных, которые голодают в знак протеста применения к ним физической силы, рассказывает "Общественное: Черкассы".

В администрации заведения факты насилия опровергают.

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3 мая в колонии № 62, после того, как 28 апреля осужденные напали на четырех сотрудников учреждения, ввели режим особых условий. Он предусматривает отмену свиданий с осужденными и усиленные меры безопасности.

В результате бунта заключенных в Черкасской исправительной колонии №62 пострадали несколько охранников. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел во время вечерней проверки осужденных. Около 30 заключенных "проявили групповое неповиновение законным требованиям администрации, напали и нанесли работникам учреждения телесные повреждения разной степени тяжести". Об этом сообщает Администрация Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

После бунта в колонии ввели режим особых условий, во время которого, в частности, временно отменены свидания.

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