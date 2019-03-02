В центре Полтавы состоится благотворительный флешмоб

 
Ексклюзивы
1/5
Садовый мог договориться о премьерстве
Садовый мог договориться о премьерстве
Просмотров: 855
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Просмотров: 1431
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
1 Просмотров: 1206
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
3 Просмотров: 3420
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1962
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 1080
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
2 Просмотров: 2529
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1755
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 828
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
5 Просмотров: 3483
Фото
Все фото
5
4
9
5
9
Показали фото необычной сельской хлебовозки на Полтавщине
Показали фото необычной сельской хлебовозки на Полтавщине
В Полтаве снова появился поджигатель - за ночь сгорели 2 машины
В Полтаве снова появился поджигатель - за ночь сгорели 2 машины
Показали, что осталось после пожара на полтавском рынке
Показали, что осталось после пожара на полтавском рынке
Огромный пожар на полтавском рынке - показали фото и видео
Огромный пожар на полтавском рынке - показали фото и видео
Костер и свечи: как полтавчане почтили героев Небесной cотни
Костер и свечи: как полтавчане почтили героев Небесной cотни
Видео
Все видео
Показали на видео, какой была Полтава в 1972 году
Показали на видео, какой была Полтава в 1972 году
Показали ужасы трассы Киев-Харьков под Полтавой - видео
Показали ужасы трассы Киев-Харьков под Полтавой - видео
Ищут вандала, который порочит могилы героев
Ищут вандала, который порочит могилы героев
Показали, чем занимались американские летчики под Полтавой 1944-го
Показали, чем занимались американские летчики под Полтавой 1944-го
Интервью
1/1
"Сказал, что зарежет, если буду кричать": жертва насильника-рецидивиста с Полтавщины поделилась подробностями
"Сказал, что зарежет, если буду кричать": жертва насильника-рецидивиста с Полтавщины поделилась подробностями
1 Просмотров: 9171
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 марта 2019
Просмотров: 450
Знайшов вихід
– Працівники не затримуються надовго, – каже знайомий бізнесмен Степан. Має пекарню і кондитерську. – Скоро весна – всі ...
суббота, 02 марта 2019 17:36

В центре Полтавы состоится благотворительный флешмоб

  Комментировать
В центре Полтавы состоится благотворительный флешмоб
В центре Полтавы 3 марта устроят благотворительный флешмоб. Фото: facebook

3 марта в 12 часов на площади возле театра Гоголя в центре Полтавы состоится благотворительный концерт и минифлешмоб.

Собирать средства будут для 25-летнего Владислава Тарана. Парень за последние полтора года перенес 4 операции на ноге - отрезали по кускам.

Врачи диагностировали страшный диагноз - облитерирующий эндартериит (воспаление артерий конечностей, которое приводит к некрозу). Говорят, что заболевание аутоиммунное. Болезнь продолжает прогрессировать i парень может потерять здоровые конечности. Причины заболевания в Украине установить не могут. Для этого надо попасть в клиники за рубежом: Германия (стоимость 4 тыс. евро), или Израиль (18 тыс. евро).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полтавец четвертый раз ложится под нож - нужна помощь

"Я всегда работал и до последнего, пока мог стоять на двух ногах. Сейчас я прошу у вас помощи. Боюсь, что болезнь перейдет и на здоровую ногу или руки", - написал Владислав в сети интернет.

4 операции на левой ноге перенес за последний год 24-летний Владислав Таран, который живет в селе Терешки Полтавского района. Врачи не могут поставить точный диагноз однако Говорят, что аутоиммунное. Историю болезни и как изменилась его жизнь, Владислав рассказал журналистам Gazeta.ua.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В центре Полтавы состоится благотворительный флешмоб». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
марта

Про Кинг-Конга сняли семь фильмов

Крестьяне расстреляли в поликлинике и клубе

Самое читаемое
Показали фото необычной сельской хлебовозки на Полтавщине
Показали фото необычной сельской хлебовозки на Полтавщине
5
 Просмотров: 3231
Похищенную фуру под Полтавой задержали в Киевской области
Похищенную фуру под Полтавой задержали в Киевской области
 Просмотров: 621
В центре Полтавы состоится благотворительный флешмоб
В центре Полтавы состоится благотворительный флешмоб
 Просмотров: 81
Полтава
Показали фото необычной сельской хлебовозки на Полтавщине
Показали фото необычной сельской хлебовозки на Полтавщине
5
 Просмотров: 3231
Похищенную фуру под Полтавой задержали в Киевской области
Похищенную фуру под Полтавой задержали в Киевской области
 Просмотров: 621
Мужчина пришел на автовокзал с миной
Мужчина пришел на автовокзал с миной Просмотров: 189
В центре Полтавы разорвало асфальт - фото
В центре Полтавы разорвало асфальт - фото
15
 Просмотров: 5499
Будущая полицейская спасла женщину от холодной смерти
Будущая полицейская спасла женщину от холодной смерти Просмотров: 846
Больше всего комментируют
40
Порошенко отличился странным поведением
15
Порошенко: коррупционеры задолбали
10
Эксперт объяснил, почему Порошенко лидирует на западной Украине
6
Возможны преступления Порошенко может расследовать только парламент через процедуру импичмента - Деревянко
5
11 стран сделали жесткое заявление о Крыме
Голосов: 232
Голосование Что может помочь "Динамо" пройти "Челси"?
  • 1) соперник cейчас не так силён, как на старте сезона
  • 2) надёжная игра в обороне и фееричный Бойко
  • 3) повторный домашний матч и 70000 зрителей
  • 4) ничего
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua