В центре Полтавы состоится благотворительный флешмоб

В центре Полтавы 3 марта устроят благотворительный флешмоб. Фото: facebook

3 марта в 12 часов на площади возле театра Гоголя в центре Полтавы состоится благотворительный концерт и минифлешмоб.

Собирать средства будут для 25-летнего Владислава Тарана. Парень за последние полтора года перенес 4 операции на ноге - отрезали по кускам.

Врачи диагностировали страшный диагноз - облитерирующий эндартериит (воспаление артерий конечностей, которое приводит к некрозу). Говорят, что заболевание аутоиммунное. Болезнь продолжает прогрессировать i парень может потерять здоровые конечности. Причины заболевания в Украине установить не могут. Для этого надо попасть в клиники за рубежом: Германия (стоимость 4 тыс. евро), или Израиль (18 тыс. евро).

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"Я всегда работал и до последнего, пока мог стоять на двух ногах. Сейчас я прошу у вас помощи. Боюсь, что болезнь перейдет и на здоровую ногу или руки", - написал Владислав в сети интернет.

4 операции на левой ноге перенес за последний год 24-летний Владислав Таран, который живет в селе Терешки Полтавского района. Врачи не могут поставить точный диагноз однако Говорят, что аутоиммунное. Историю болезни и как изменилась его жизнь, Владислав рассказал журналистам Gazeta.ua.