В аэропоту Борисполь ввели два типа тарифов на паркинге

avianews в аэропоту Борисполь почасовой тариф на паркинге составит 30 грн, посуточный - 300 грн

В новом многоуровневом паркинге возле терминала D международного аэропорта Борисполь будут действовать два типа тарифов.

Расценки будут отличаться в зависимости от этажа паркинга. На всех четырех уровнях будет действовать почасовой тариф, который составляет 30 грн. А суточный тариф - 300 грн - будет применяться только на первом и втором этажах, пишет Аvianews.

"Первые 10 минут неполного часа на парковке будут бесплатными, а начиная с 11 минуты, взимается полная часовая оплата. Также при стоянки меньше 10:00 используется почасовая оплата", - прокомментировал изданию новые тарифы заместитель гендиректора аэропорта Георгий Зубко.

Сейчас у терминала D есть три автостоянки, на которых используется только почасовой тариф - 30-40 грн в час. Цена суточной парковку на них обходится в 720-960 грн. На отдаленных парковках действует льготный суточный тариф в размере 80 грн.

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