 
Ексклюзивы
1/5
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 414
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 423
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 3663
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4320
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1323
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 423
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 2979
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 702
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 837
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3141
Фото
Все фото
5
4
3
4
3
В 2 областях ограничили движение автобусов и грузовиков
В 2 областях ограничили движение автобусов и грузовиков
Подозреваемого в убийстве завуча школы нашли в петле
Подозреваемого в убийстве завуча школы нашли в петле
Шло к самосуду: пьяный водитель на большой скорости сбил 8-летнего мальчика
Шло к самосуду: пьяный водитель на большой скорости сбил 8-летнего мальчика
Разыскали женщину, которая пыталась украсть ребенка
Разыскали женщину, которая пыталась украсть ребенка
Студенты продавали женщин в сексуальное рабство. Одну из жертв спас клиент
Студенты продавали женщин в сексуальное рабство. Одну из жертв спас клиент
Видео
Все видео
Священник, девушка и ребенок - у костела раскопали старинные захоронения
Священник, девушка и ребенок - у костела раскопали старинные захоронения
Тернопольская власть категорически не согласна с красной зоной города
Тернопольская власть категорически не согласна с красной зоной города
Женщина в зимней одежде пыталась украсть ребенка у матери на глазах: все попало на видео
Женщина в зимней одежде пыталась украсть ребенка у матери на глазах: все попало на видео
В 96-летнем возрасте скончалась легендарная связная УПА
В 96-летнем возрасте скончалась легендарная связная УПА
В двух городах медики вышли на протест – требовали обещанных надбавок
В двух городах медики вышли на протест – требовали обещанных надбавок
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 837
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3141
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1872
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1116
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 333
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
08 декабря 2020
3 Просмотров: 585
Поганий приклад тренера
– Хай учить українську, – колега реагує на мої плани про інтерв'ю з тенісистом Новаком Джоковичем. Кажу, що "пробиватиму" його через ...
четверг, 10 декабря 2020 14:06

В 2 областях ограничили движение автобусов и грузовиков
5

  Комментировать

Из-за неблагоприятных погодных условий в виде дождя при минусовой температуре на дорогах государственного значения нескольких областей Украины сложилась сложная ситуация по обеспечению проезда автотранспорта.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"С целью недопущения совершения ДТП и образования заторов в движении автотранспорта с 11:00 вводится ограничение на движение грузового транспорта и автобусов по всем дорогам госзначения Тернопольской и Ровенской областей", - сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Штормовой ветер и гололед: Украину зацепит южным циклоном

Дороги Одесской области покрыл сильный гололед. Водители говорят, что ехать почти невозможно. Авто могут набирать скорость лишь до 20 км/ч. Автомобилистам советуют не ездить на летней резине и не развивать большую скорость.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В 2 областях ограничили движение автобусов и грузовиков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
декабря

Им стал Ford - выпустили первый в мире миллионный автомобиль

Начали строительство крупнейшего в мире нефтепровода

Взорвался и ранил полицейского - как работал первый в мире уличный светофор

Хью Хефнер ни был уверен, что выдаст 2-й номер журнала Playboy

Публично сжег папскую буллу, которая проклинала его как еретика

Силовики штурмовали майдан Независимости

Ученых начали отмечать премиями

Самое читаемое
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
14
 Просмотров: 29439
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд Просмотров: 22906
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
5
 1 Просмотров: 18018
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
3
 Просмотров: 13869
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
5
 2 Просмотров: 13680
Тернополь
Чтобы обойти карантинные ограничения, ресторан превратили в храм
Чтобы обойти карантинные ограничения, ресторан превратили в храм Просмотров: 342
Семья задохнулась от газа
Семья задохнулась от газа Просмотров: 279
Убийцей завуча школы оказался банкир
Убийцей завуча школы оказался банкир Просмотров: 3258
Подозреваемого в убийстве завуча школы нашли в петле
Подозреваемого в убийстве завуча школы нашли в петле
4
 Просмотров: 1719
Убийство завуча школы: что известно о погибшей
Убийство завуча школы: что известно о погибшей Просмотров: 10332
Больше всего комментируют
4
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4
Советник Ермака прокомментировал деятельность телеканалов Медведчука
3
Поганий приклад тренера
3
В Киеве продают контрабандные конфеты из России по космическим ценам
2
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
Голосов: 570
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть