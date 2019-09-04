Уволили главного лесовода Житомирской области

Андрей Куринский больше не возглавляет лесное хозяйство Житомирщины. Фото: i.obozrevatel.com

Андрея Куринского уволили с должности главы областного управления лесного и охотничьего хозяйства Житомирской области.

Его президент Зеленский заставил написать заявление по собственному желанию во время своего визита. Об увольнении чиновник сообщил на странице Facebook.

"Уважаемые житомиряне, лесоводы, коллеги! Спасибо за возможность работать с вами все это время. Но случилось, что случилось. Лесоводы и граждане, которые искренне и сознательно интересуются лесной отраслью и лесом, смогут "отделить зерна от плевел", - написал Куринский.



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Чиновник опубликовал приказ Госагентства лесных ресурсов о своем увольнении, датированный 30 августа.

Он поблагодарил коллег за работу и признал, что "совместно что-то удалось сделать, а что-то - нет".

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