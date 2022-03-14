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Спецтема: Война России против Украины

Утро начинается с поиска еды – чем живет оккупированный Энергодар

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Утро начинается с поиска еды – чем живет оккупированный Энергодар
t.me/energoatom_ua

Жители Энергодара рассказывают о ситуации в городе.

"Утро начинается с поиска пищи. Когда у тебя практически нет наличных средств – это еще квест. Спасибо соседним селам, можно купить картофель, морковь, лук, свеклу, яблоки и даже огурцы и редис", - рассказывает одна из работниц ЗАЭС.

Племзавод "Степнов" поставляет молоко, кефир, ряженку, сметану и даже йогурт. Мясо и сало на рынке есть, но дорогое. Сельпо скоро закроют. АТБ не работает.

"Хлеб пекут и он очень вкусный, но очередь нужно выстоять 3 часа. Масло, масло, мука, дрожжи, соль, сахар, яйца – это роскошь", - говорит женщина.

Аптеки почти пусты. В Еве скупают остатки шампуней и стиральных порошков.

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"Прошлась по городу. Добыла молока, сметаны, кефира, свеклы, моркови и яблок, две банки тунца и даже коробку конфет, которым радовалась больше всего. Жить можно. Не хочу думать о негативных сценариях. Просто живу сегодняшним днем ​​и верю в нашу победу, отказываюсь опускать голову", - добавляет жительница Энергодара.

Транспортное сообщение между Энергодаром и Запорожьем утрачено. Оккупанты разбомбили мост в районе Каменского. Гуманитарные конвои и эвакуация людей пока невозможны.

Объезд возможен только по плохим дорогам из-за горячих точек, где расположены боевые позиции врага.

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