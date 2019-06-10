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понедельник, 10 июня 2019 17:07

Установили двух напавших на харьковского журналиста

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Установили двух напавших на харьковского журналиста
Полиция установила напавших на журналиста Вадима Макарюка. Фото: ХаркивTimes.

Полиция установила двух нападающих, которые били видеооператора Вадима Макарюка 7 июня в ТЦ "Барабашово".

"Мы видим, кто и как толкает Макарюка ... На данный момент установлено 2 нападающих, которые осуществляли активные действия в отношении журналиста. Мы понимаем, кто это, на данный момент собираем доказательную базу", - сказал заместитель начальника ГУНП в Харьковской области Сергей Чиж.

Он также сообщил, что врач Сергей Билешко предоставил следствию справку о том, что в настоящее время запрещено разговаривать с Макарюком из-за его здоровья. Как только врачи позволят, с Макарюком проведут следственные действия.

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К этому времени следствие собирает видео с места происшествия, проводит экспертизы.

Сотрудники рынка нашли видеокамеру, которую отобрали нападавшие и разбили. Ее передали следствию, видеокамера приобщена к материалам.

Правоохранители проведут служебное расследование относительно правильности действий сотрудников полиции на месте конфликта. В то же время Чиж заявил, что оценивает действия своих подчиненных на "отлично".

В Харькове произошли массовые столкновения на территории торгового центра "Барабашово". В результате пострадали минимум 8 человек.

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Дата
10
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