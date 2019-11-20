Уровень ответственности 0%. 100 дней житомирского губернатора Бунечко

Уровень ответственности "0%". Такие данные опубликовал аналитический портал "Слово і діло" о главе Житомирской ОГА Виталии Бунечко, который 15 ноября находится свой 100-й день в должности.

За свои 100 дней "губернаторства" Бунечко не может похвастаться ни одним выполненным обещанием, которых на портале зафиксировали 9. Все они пока в процессе выполнения, пишет 04141.com.ua.

Среди обещанного - завершить процесс децентрализации, прекратить незаконную добычу янтаря, еженедельно посещать районы, решить проблему Апрельской школы, привлекать инвестиции в область, развивать индустриальные парки, строить дороги, строить новые школы и помогать футбольному клубу "Полесье".

"Слово і діло" - украинский аналитический портал, который осуществляет проверку исполнения обещаний, данных украинскими политиками и чиновниками. В 2019 году включен Институтом массовой информации в группу из 10 украинских медиа, максимально соответствующим критериям качества и профессиональности для средств массовой информации.