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четверг, 02 августа 2018 14:45

Упала с высоты: в аквапарке пострадал ребенок

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Упала с высоты: в аквапарке пострадал ребенок
7-летний ребенок упал с высоты в полтавском аквапарке. Фото: topnews

В аквапарке "Рио", который в поселке Супруновка под Полтавой, пострадал ребенок. 7-летняя девочка упала с высоты.

Получила перелом со смещением правого бедра, сообщили в Управлении гражданской защиты облгосадминистрации Полтавщины.

Пострадавшая живет в соседнем селе Россошенцы Полтавского района.

Девочку доставили в больницу. Ее состояние - средней тяжести.

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В феврале в киевском аквапарке ТЦ "Dream Town" травмировался мальчик. На него в момент спуска упала верхняя конструкция горки, рассказала мать пострадавшего. Ребенку наложили 34 шва.

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