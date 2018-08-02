Упала с высоты: в аквапарке пострадал ребенок

В аквапарке "Рио", который в поселке Супруновка под Полтавой, пострадал ребенок. 7-летняя девочка упала с высоты.
Получила перелом со смещением правого бедра, сообщили в Управлении гражданской защиты облгосадминистрации Полтавщины.
Пострадавшая живет в соседнем селе Россошенцы Полтавского района.
Девочку доставили в больницу. Ее состояние - средней тяжести.
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В феврале в киевском аквапарке ТЦ "Dream Town" травмировался мальчик. На него в момент спуска упала верхняя конструкция горки, рассказала мать пострадавшего. Ребенку наложили 34 шва.
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