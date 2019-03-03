Умер украинский актер Сергей Романюк. Фото с открытых источников.

На 66 году жизни скончался народный артист Украины, актер Ивано-Франковского академического областного музыкально-драматического театра имени Ивана Франко Сергей Романюк.

"До глубины души задело известие о смерти актера Сергея Романюка ... Несмотря на возраст он был полон энергии и планов. Готовился к выступлениям с "Новым театром" и мог дать фору любому молодому. От него шел невероятный позитив и такая душевная, ненав'язчивая мудрость. Мало что в этом скромном, простом человеке выдавало звезду экранов, народного артиста ... Покойся с миром! Мы непременно будем помнить Сергея Романюка - великого актера и Человека!" - написал в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

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Сергей Романюк - украинский актер, член Национального союза кинематографистов Украины. Родился 21 июля 1953 в Кривом Роге Днепропетровской области. Народный артист Украины (1998). С 1972-го работал в Ивано-Франковском академическом областном музыкально-драматическом театре имени Ивана Франко. Актер снялся почти в 40 фильмах, сыграл около сотни ролей. Главной считал роль Митрополита Шептицкого в фильме "Владыка Андрей".



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