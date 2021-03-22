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понедельник, 22 марта 2021 12:52

Умер эксмер Винницы

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В 81 год не стало первого городского головы Винницы с времен независимости Николая Костина. Умер от осложнений коронавируса.
Автор: vmr.gov.ua
  Умер первый мэр Винницы за годы независимости Николай Костин
Умер первый мэр Винницы за годы независимости Николай Костин

Николай Костин возглавлял Винницу с 1 января 1991 по май 1992 года. К тому времени был руководителем Ленинского района города.

Также он является автором нескольких сборников стихов.

В тот период, когда город возглавлял Николай Костин, в Виннице начали строить школу №6. Также именно тогда Винница подписала соглашение с британским городом Питерборо о дружеских связях между городами-побратимами, пишет vinnitsa.info.

"Винница как современный, комфортный, европейский город развивается благодаря работе и усилиям всех членов территориальной громады и выдающихся личностей, которые в тот или иной период делали значительный вклад в становлении города. В первые годы независимости Украины первым человеком, который сделал немалый вклад в развитие Виннице, был Николай Федорович Костин. Например, шестая школа заложена именно благодаря ему. Те хорошие отношения, которые у нас были в течение 15 лет с городом Питерборо, - это тоже его заслуга. Именно он заложил фундамент для начала дружественных и побратимских отношений со многими городами, которые есть на сегодняшний день в Виннице", - рассказал Сергей Моргунов.

В 80 лет Николай Костин рассказал, что следил за каждым решением, которое принимается в городе, а каждый успех Виннице чрезвычайно его радует.

"Если у меня что-то в этой жизни и получилось, то в этом я обязан в первую очередь родному городу, жителям, коллегам, с которыми работали и с которыми сейчас работаем. Сегодня наш город на хорошем счету не только в области, но и в Украине и за его пределами. Я очень по этому рад, ведь постоянно слежу за каждым шагом моей Винницы. Я хочу искренне поблагодарить за память, за награду. Потому что когда люди помнят, что кто-то что-то сделал, это остается навсегда. Я хочу пожелать родному городу и жителям успехов, мира, благополучия, мира", - сказал при жизни Николай Федорович.

Автор: vmr.gov.ua
  Умер первый мэр Винницы за годы независимости Николай Костин
Умер первый мэр Винницы за годы независимости Николай Костин
Он не цеплялся за власть, не пытался кого-то подвинуть, чтобы сохранить кресло. За это его уважали те, с кем он работал, пишет real-vin.

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О смерти Николая Костина сообщил винничанин Роман Аксельродe у Facebook. Жители выражают сочувствие. Называют Костина замечательным и талантливым руководителем.

"Светлый был человек, добрый и интеллигентный. Стихи писал. Часто встречала в парке. Утром имел привычку прогуливаться. Разговор с ним был всегда интересным и в радость", - пишет Марина Сенчик.

Первый министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко скончался на 83 году жизни.

Анатолий Зленко возглавлял Министерство иностранных дел в 1991-1994-х и в 2000-2003 годах, в 1994-1997 годах был постоянным представителем Украины при ООН.

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