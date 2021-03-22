Умер эксмер Винницы

В 81 год не стало первого городского головы Винницы с времен независимости Николая Костина. Умер от осложнений коронавируса.

В тот период, когда город возглавлял Николай Костин, в Виннице начали строить школу №6. Также именно тогда Винница подписала соглашение с британским городом Питерборо о дружеских связях между городами-побратимами, пишет vinnitsa.info.

"Винница как современный, комфортный, европейский город развивается благодаря работе и усилиям всех членов территориальной громады и выдающихся личностей, которые в тот или иной период делали значительный вклад в становлении города. В первые годы независимости Украины первым человеком, который сделал немалый вклад в развитие Виннице, был Николай Федорович Костин. Например, шестая школа заложена именно благодаря ему. Те хорошие отношения, которые у нас были в течение 15 лет с городом Питерборо, - это тоже его заслуга. Именно он заложил фундамент для начала дружественных и побратимских отношений со многими городами, которые есть на сегодняшний день в Виннице", - рассказал Сергей Моргунов.

В 80 лет Николай Костин рассказал, что следил за каждым решением, которое принимается в городе, а каждый успех Виннице чрезвычайно его радует.

"Если у меня что-то в этой жизни и получилось, то в этом я обязан в первую очередь родному городу, жителям, коллегам, с которыми работали и с которыми сейчас работаем. Сегодня наш город на хорошем счету не только в области, но и в Украине и за его пределами. Я очень по этому рад, ведь постоянно слежу за каждым шагом моей Винницы. Я хочу искренне поблагодарить за память, за награду. Потому что когда люди помнят, что кто-то что-то сделал, это остается навсегда. Я хочу пожелать родному городу и жителям успехов, мира, благополучия, мира", - сказал при жизни Николай Федорович.