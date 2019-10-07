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понедельник, 07 октября 2019 17:04

"Украину придумали польские масоны" - историк-сепаратист преподает в университете

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&quot;Украину придумали польские масоны&quot; - историк-сепаратист преподает в университете
Анатолий Кравчик внушает студентам, что Украина - это проект на завершающих этапах

В Международном гуманитарном университете в Одессе преподаватель истории на парах рассказывает студентам, что "проект Украина придумали польские масоны".

Соответствующее видео с лекции преподавателя опубликовало ТСН. Дата съемки неизвестна.

"На первом курсе студентам пропагандируют сепаратизм и занимаются "подрывом государственности"... Анатолий Кравчик внушает студентам, что Украина - это проект на завершающих этапах, который создали польские и российские масоны, и современные классические программы истории Украины пишут "полные идиоты и медиаклоуны". На семинары нам задают такие работы как "Украина, которой не было" и мы не можем не согласиться с преподавателем, поскольку нам же хуже", - жалуются студенты университета.

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По просьбе к преподавателю придерживаться учебной программы, он отвечает, что имеет право преподавать "свою историю".

В самом университете заявили, что ничего не знают об этой ситуации и переадресовали вопрос к приемной комиссии. Там отметили, что не являются компетентными в этом вопросе.

Преподавателя Межрегиональной академии управления персоналом Виктора Колпакова отстранили от работы. Мужчина открыто презирал Украину перед студентами.

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