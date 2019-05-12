Украинский спецназ отработал захват судов в открытом море

Украинский спецназ провел учения в открытом море.

Абордажные группы 73 морского центра специального назначения Командование Сил специальных операций отрабатывают захват судов в открытом море. Об этом сообщили в Генеральном штабе.

Во время захвата судна вывод групп осуществлялся воздушным путем с различных высот системой "Канат" и водным путем на скоростных катерах. В трюмах и на палубе задержан и уничтожен условный противник в условиях ближнего боя.

73-й морской центр спецназначения является частью специальной разведки Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Он дислоцируется в Очакове Николаевской области.

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Украинские моряки стажируются на борту корабля гидрографической разведки HMS ECHO H87 Королевских ВМС Великобритании.