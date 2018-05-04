 
Ексклюзивы
1/5
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Просмотров: 108
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1656
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Просмотров: 6228
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
1 Просмотров: 2862
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 1899
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 207
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4140
Судебную систему ждет обновление
Судебную систему ждет обновление
Просмотров: 1134
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Просмотров: 585
Суды в Украине будут работать, как в Англии
Суды в Украине будут работать, как в Англии
1 Просмотров: 2304
Фото
Все фото
4
3
4
11
12
Украинский художник сделал для египетской библиотеки уникальную карту
Украинский художник сделал для египетской библиотеки уникальную карту
Обрушилась часть пятиэтажки
Обрушилась часть пятиэтажки
Нашли гильзу с документами повстанцев Холодного Яра
Нашли гильзу с документами повстанцев Холодного Яра
В Черкассах произошла масштабная пожар
В Черкассах произошла масштабная пожар
&quot;Привезли 400 килограммов литературы&quot; - как прошел Черкасский книжный фестиваль
"Привезли 400 килограммов литературы" - как прошел Черкасский книжный фестиваль
Видео
Все видео
Мужчина и 3-летний ребенок погибли в ДТП
Мужчина и 3-летний ребенок погибли в ДТП
Дети сыграли хит Despaсito на гармошках
Дети сыграли хит Despaсito на гармошках
Женщина объяснила, зачем похитила младенца своей подруги
Женщина объяснила, зачем похитила младенца своей подруги
Гвалт и взрывы: на Черкасчине воссоздали 100-летнюю битву
Гвалт и взрывы: на Черкасчине воссоздали 100-летнюю битву
Террористов ЛДНР финансировали биткоинамы с "фермы" в Черкассах
Террористов ЛДНР финансировали биткоинамы с "фермы" в Черкассах
Интервью
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1656
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4140
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 5940
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 765
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
1 Просмотров: 8811
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
04 мая 2018
Просмотров: 153
Наркомани на городі
От ви кажете: ніколи знову. І штучну квітку маку собі на груди пришпилюєте. А справжню пробували? А вирощену на власному городі? Бо одна моя ...
пятница, 04 мая 2018 15:35

Украинский художник сделал для египетской библиотеки уникальную карту
4

  Комментировать

Николай Телиженко для президентской библиотеки в Каире сделал карту Украины в виде витинанки
Фото: Facebook/CulturalDiplomacyUkraine
Николай Телиженко для президентской библиотеки в Каире сделал карту Украины в виде витинанки
Николай Телиженко для президентской библиотеки в Каире сделал карту Украины в виде витинанки
Николай Телиженко для президентской библиотеки в Каире сделал карту Украины в виде витинанки

Черкасский художник Николай Телиженко для президентской библиотеки в Каире сделал карту Украины в виде витинанки.

Подарок премьер-министру Египта Шерифу Исмаилову в конце апреля этого года передал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает в Facebook Культурная дипломатия Украины от МИД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские мастера шьют уникальный одежду, которую носили в древности

18 марта в Черкасском художественном музее открыли юбилейную выставку Николая Телиженко "Небылицы про всякие глупости" к его 65-летию. В ней представлены 365 работ художника. На открытии было более сотни гостей. Несли цветы, поздравляли мастера и рассматривали картины. На входе всех встречала жена художника Александра Телиженко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинский художник сделал для египетской библиотеки уникальную карту». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
мая

Царская семья дала на выкуп Шевченко 1 тыс. рублей

На месте засохших сакур высадят новые

Самое читаемое
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
41
 Просмотров: 63791
Нудист стал свидетелем пикантной фотосессии Деми Роуз
Нудист стал свидетелем пикантной фотосессии Деми Роуз
16
 Просмотров: 49970
Самой сексуальной женщиной года стала мать четырех детей
Самой сексуальной женщиной года стала мать четырех детей
16
 Просмотров: 33518
Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в бикини
Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в бикини
5
 Просмотров: 30110
Она сделает из тебя посмешище: принца Гарри предостерегли от бракосочетания с Меган Маркл
Она сделает из тебя посмешище: принца Гарри предостерегли от бракосочетания с Меган Маркл
21
 Просмотров: 23638
Больше всего комментируют
11
"Россия оказалась беспомощной перед ВСУ с американским оружием" - журналист
10
В Сирии разбилась самая крутая российская "Сушка". Пилоты погибли
8
Америка предоставит Украине зенитно-ракетные Stinger - эксперт
4
Россияне начали перехватывать международные суда, следующие в Мариуполь
4
Тимошенко потролила Порошенко в день кондитера
Голосов: 1111
Голосование Что Вас больше всего раздражает в Черкассах?
  • ямы на дорогах
  • бродячие собаки
  • мало общественных туалетов
  • хамство в общественном транспорте
  • очереди к врачу
  • лужи после дождя
  • свой вариант в коментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua