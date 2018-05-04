Украинский художник сделал для египетской библиотеки уникальную карту

Фото: Facebook/CulturalDiplomacyUkraine

Черкасский художник Николай Телиженко для президентской библиотеки в Каире сделал карту Украины в виде витинанки.

Подарок премьер-министру Египта Шерифу Исмаилову в конце апреля этого года передал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает в Facebook Культурная дипломатия Украины от МИД.

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18 марта в Черкасском художественном музее открыли юбилейную выставку Николая Телиженко "Небылицы про всякие глупости" к его 65-летию. В ней представлены 365 работ художника. На открытии было более сотни гостей. Несли цветы, поздравляли мастера и рассматривали картины. На входе всех встречала жена художника Александра Телиженко.