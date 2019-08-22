Украинцы получили возможность посетить военные корабли

В Одесі відкриють для відвідування військові кораблі. Фото: "Думская"

23 и 24 августа в Одессе откроют для посещения 3 корабля Военно-морских сил Украины.

Посетителей пустят в флагманы национального флота фрегат "Гетман Сагайдачный", малый бронированный артиллерийский катер "Аккерман" и артиллерийский катер "Скадовск", сообщает "Думская".

Корабли открыты с 11:00 до 18:00. При себе нужно иметь документы, удостоверяющие личность. Просят не брать с собой габаритные вещи.

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Военные моряки также приглашают одесситов и гостей города присоединиться к акции "Быть украинском - почетно. Спасибо защитникам Украины!".

Утвердили план мероприятий на День Независимости в Киеве. "24 августа начнется торжествами с участием руководства государства и города на Майдане Независимости и на аллее Героев Небесной сотни", говорится в сообщении, пишет pravda.