Украинцы массово отдыхают на Черном море - красивая фотоподборка

В Украине продолжается курортный сезон. Пляжи Черного моря заполнены отдыхающими. Их не меньше, чем в прошлом году, говорят владельцы туристических баз и гостиниц.

Село Грибовка Овидиопольского района Одесской области - одно из самых популярных мест для отдыха. Находится в 35 км от областного центра и граничит с не менее привлекательной для туристов Санжейкой.

Gazeta.ua предлагает просмотреть фото с отдыха украинцев у Черного моря в Грибовке.

Фото: Сергей ДЗЕХ

Село подходит для семейного отдыха. Здесь нет шумных дискотек и отсутствуют крупные ночные клубы. Для детей работает лунапарк.

Стоимость номера на первой линии на 3-4 человека с удобствами на улице - от 1200 грн за сутки. Комната с туалетом и душем обойдется в 1600-1800 грн. Значительно дешевле стоят номера за 800-1000 м от моря. Комнату с удобствами, телевизором, кондиционером можно снять за 850-900 грн.

В Грибовке широкий песчаный пляж. Поэтому место можно найти всегда. Основной минус - водоросли, которых немало в воде. В конце июля Черное море здесь зацвело. Растительность доставляет определенный дискомфорт при купании, говорят отдыхающие.

Среди основных развлечений - катание на бананах за 75-100 грн с человека, катамаранах по 150 грн за час и спуски с горок. Три спуска обойдутся в 50 грн.

В селе есть немало кафе и столовых. Порция шашлыка обойдется в 100-140 грн. Пиво стоит по 25-30 грн за 0,5 л. Самый дешевый комплексный обед стоит 120 грн на человека.

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На местном рынке продают много морепродуктов. 100 г королевских креветок можно взять за 40 грн. Мелкие стоят по 30 грн. Продаются также маринованные кальмары, каракатицы, осьминоги. Цена за 100 г стартует от 50 грн. Деликатесом считается мясо черноморской акулы - катрана. За 100 г маринованного и готового к употреблению продукта просят от 80 до 120 грн. За арбузы местные берут по 15 грн за кг. Дыня дороже - 25 грн за кг.

Вода в Черном море превращается в зеленый кисель из-за изменения климата, опреснения, аномальной температуры, канализационных сбросов. Если так будет продолжаться дальше, то море может погибнуть через 10-20 лет. Об этом говорит эколог Артур Никита.