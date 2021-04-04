Украина накрывают дожди. Какие регионы обойдет непогода

Температурный максимум достигнет + 12 °. Фото: Kaique Rocha from Pexels

В воскресенье, 4 апреля, на территории большинства областей Украины прогнозируют дожди, местами ливни. Солнечная погода порадует только Черновцы, Черкассы и Полтаву. Температурный максимум достигнет + 12 °.

Об этом сообщает УНИАН.

В центральных регионах будет дождливо, но периодически будет выглядывать солнце. Сухо будет в Черкассах, дневная температура будет колебаться на уровне + 8 °... + 12 °, а ночью опустится до 0 °...- 2 °.

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На западе обещают дожди с переменной облачностью. Осадки пройдут мимо Черновцов. Днем ожидается + 7 °... + 9 °, а ночью ударит мороз до -3 °.

На севере ожидаются ливни, затем облачность с прояснениями. Температура будет держаться + 10 °, а ночью опустится до -2 °.

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Николаев, Одесса, Херсон и Симферополь исключением не станут, также ожидают осадков. Температура днем ​​+10 °, а ночью + 2 °.

Дождливая погода ожидается и на востоке, правда с прояснениями. В Полтаве ожидается переменная облачность, но без осадков. Столбики термометров днем ​​достигнут отметки в + 11 °, а ночью -1 °.

4 апреля не стоит менять работу и место жительства. Астрологи советуют некоторым знакам зодиака отложить начало спортивных занятий и диеты.