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Спецтема: Война России против Украины

Удар по телевышке в Ривне: из-под завалов достали пострадавших

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Удар по телевышке в Ривне: из-под завалов достали пострадавших
В Ровенской области из-под завалов телебашни достали пострадавших. Фото: ГСЧС

Из-под завалов телебашни возле Ривне получили несколько пострадавших.

Продолжается спасательная операция. Из-под завалов достали людей. Об этом сообщил во время телемарафона начальник Ривненской ОВА Виталий Коваль.

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Они живы, в нормальном состоянии. Работы продолжаются. Понятно, что противник хотел отрезать людей от правдивой информации. Но мы не видим большой проблемы в этой ситуации, потому что многие уже смотрят онлайн, через приложения слушают радио. Надеемся, что в ближайшее время мы возобновим радио и телевидение через вышку", - отметил.

В результате обстрела оккупантами села Антополь на Ривненщине было повреждено двухэтажное здание. В нем находились ориентировочно 50 военнослужащих, воинской части ВЧ3055 Нацгвардии, сообщают в ГСЧС. Под завалами здания ориентировочно находятся 20 человек.

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