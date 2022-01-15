"Ученики над ними насмехаются": в школах детей-льготников отсаживают от одноклассников и кормят иначе

На фото блюда, которыми кормят в школе Червонограда. Рис и рыба – это для льготников. Картофельное пюре и рыбная котлета – тем, кто платит. Фото: Юлия Дмитрук

В Червонограде Львовской области школьников-льготников кормят отдельно от их одноклассников. Учащимся дают другие блюда и сажают за отдельным столом.

Об этом сообщила член общественного совета при исполкоме Червоноградского горсовета Юлия Дмитрук в Facebook-сообществе "Родители SOS".

Активистка рассказала, что к ней обратились родители первоклассницы, которая учится в одной из школ Червонограда и получает бесплатное питание. Из-за того, что дети питаются отдельно, над ними насмехаются другие ученики.

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"Дети-льготники получают питание в начальных классах бесплатно и стоимость их порции составляет 34 грн. Остальные же ученики покупают себе порцию за 35 грн. Если в классе есть льготники, то им накрывают отдельный стол от остальных одноклассников. Дети насмехаются над льготниками, по поводу чего и обратилась ко мне мама первоклассницы", – написала Дмитрук.

Добавила, что пока неизвестно, кто дал такое указание, но такая ситуация "есть во многих школах Червонограда". Активистка также опубликовала фото того, как выглядит разделенное меню для детей.

"Рис и рыба – это для льготников, а картофельное пюре и рыбная котлета – для тех, кто платит. Такая себе сегрегация", – отметила Дмитрук.

В мае прошлого года представили новое школьное меню на четыре недели из 160 блюд. Презентовали меню первая леди Елена Зеленская, министр здравоохранения Виктор Ляшко, министр образования Сергей Шкарлет и шеф-повар, который разрабатывал блюда для школьников, Евгений Клопотенко. Что родителям нравится в школьной реформе питания, а что нет, – читаете по ссылке.