Участники протестов хотели сжечь участок с 10 полицейскими

Столкновения на улицах Боготы / Getty Images

В Колумбии более недели продолжаются массовые протесты и столкновения с полицией. Участники акций в ответ на насилие правоохранителей даже пытались сжечь заживо группу из 10 полицейских, поджегши участок.

За восемь дней протестов погибли по меньшей мере 24 человека. В частности, полицейский и подросток, погибшие во время столкновений на улицах городов по всей стране. То, что началось как мирная акция за отложенную налоговую реформу, вылилось во вспышку гнева по стране, когда участники акций, возмущенные жесткими действиями полиции, начали отвечать насилием. Об этом пишет The Sun.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России продолжаются акции за Навального: сотни задержанных

Во время одного из нападений во вторник, 4 мая, толпа пыталась сжечь живьем группу из 10 полицейских, поджегши участок в столице Боготе.

В среду, 5 мая, спецназ применил слезоточивый газ в отношении протестующих в Боготе. Сотни людей собрались перед зданием парламента, которое забрасывали камнями. Был риск штурма. Мэр Боготы Клаудиа Лопес назвала разрушения и насилие в столице невероятными.

ООН раскритиковала ситуацию в Колумбии, обвинив полицейских в открытии огня по демонстрантам. Сообщение о жестоких действиях со стороны полиции вызывают обострение в стране. Однако министр обороны Колумбии Диего Мола говорит, что поведение полицейских - в рамках закона.

Президент Колумбии Иван Дуке Маркес отозвал непопулярную налоговую реформу, предложенную правительством, но участники акций требуют большего и хотят действий по борьбе с бедностью, насилием со стороны полиции, неравенства в системах здравоохранения и образования. На фоне протестов в отставку ушел министр финансов и государственных кредитов Колумбии Альберто Карраскилья.